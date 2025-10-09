Пространствената арт инсталация „Нищо страшно. Дислексия“ гостува на Министерството на образованието и науката по повод Световния месец за информираност относно дислекcията – състояние, което засяга деца, младежи и възрастни по цял свят, съобщават от Пресцентъра на МОН.

„Децата с дислексия имат интелектуален потенциал, те притежават усет, чувствителност и въображение и трябва да бъдат разбрани и подкрепени в българските училища. Защото вярваме, че в училището има значение потенциалът, а не ограничението“, каза заместник-министърът Наталия Михалевска при откриване на изложбата.

Тя подчерта, че

Министерството работи последователно в няколко посоки,

за да подкрепи не само децата със специални образователни потребности, но и онези със специфични обучителни затруднения, които по-трудно се идентифицират от учителите в класните стаи и за които са необходими специфична грижа, емпатия и толерантност.

Усилията на МОН са насочени към диференциране на подкрепата в училище според конкретните потребности на всяко дете. Това е залегнало и в промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които вече са приети на първо гласуване от Народното събрание.

Друга съществена промяна, която касае и децата с обучителни затруднения, е свързана с

разширяване на възможностите за допълнителна и обща подкрепа –

не само чрез повече часове по учебните предмети, но и чрез специализирани подходи и ресурси, свързани със социализацията им и социално-емоционалното учене. Идеята е не децата със затруднения да се адаптират към даденостите в училищата, а училищата да им създават необходимите условия за подкрепа.

МОН ще се обърне към педагогическите факултети и департаментите за квалификация на учителите в страната за засилване на подготовката на педагогическите специалисти, така че навременно да определят специфичните затруднения и да развиват потенциала на всяко дете.

„Днешната инициатива ни напомня, че образованието трябва да е инклузивно във всякакъв смисъл – защото всички ние имаме убеждението, че всяко дете, независимо от своите индивидуални особености, потребности или затруднения, има право на развитие. Приобщаването е всъщност всекидневното и искрено приемане на различието и създаването на такава училищна среда, в която всички ученици се чувстват приети, подкрепени, включени в дейностите, активни и щастливи“, допълни заместник-министърът.

Арт инсталацията включва десет пространствени композиции,

които показват как изглежда светът през очите на дете с дислексия. Целта е да се насочи вниманието към дислексията, дисграфията и дискалкулията като различен начин на възприемане, а не като пречка за развитие.

Автор на изложбата е Александра Чолакова – художник, преподавател и арттерапевт, която работи с деца със специални образователни потребности. В разработването на проекта участва и социалният педагог Полина Костадинова.

На откриването в МОН присъстваха заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, народни представители, експерти и специалисти в сферата на образованието.