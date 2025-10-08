Висока удовлетвореност и мотивация сред българските учители, нарастващ престиж на професията, подобрени условия на труд и силна подкрепа за младите кадри. Тези тенденции в България отчита Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в изследването

TALIS 2024 – най-мащабното проучване в света за прогимназиални педагози и училищни директори,

съобщи Пресцентърът на МОН.

В изследването участват учители от 55 държави, като

от България са се включили 3629 педагози в прогимназиален етап от 210 училища.

У нас проучването се координира от Института по образованието към МОН и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕК.

Българските учители се отличават с висока удовлетвореност от професията – 96% заявяват, че са доволни от работата си,

при средно 89% за държавите от ОИСР. Любопитен факт е, че учителите в селата са толкова удовлетворени от работата си, колкото и тези в градските училища. От 2018 г. досега делът на удовлетворените от заплащането се е увеличил с 35 пункта и достига 65%. Повишава се и удовлетвореността от условията на труд, които не включват финансовите възнаграждения – 81% от учителите у нас споделят, че са доволни от тях, при средно 68% за ОИСР.

Престижът на професията също бележи съществен напредък.

42% от учителите смятат, че професията им е ценена от обществото – почти двойно повече от средното за ОИСР (22%)

и с 25 процентни пункта повече спрямо 2018 г.

Данните показват силна подкрепа в училищната среда. 95% от учителите споделят, че директорите имат добри професионални отношения с персонала и предоставят полезна обратна връзка, а 90% казват, че могат да разчитат на своите колеги. Това създава условия за положителен училищен климат и сътрудничество.

Особено важно е, че младите учители у нас получават подкрепа.

Почти всички – 97%, работят в училища, в които се предлагат менторски програми, докато средният дял за ОИСР е 81%. Делът на начинаещите учители с назначен наставник също се е увеличил със 7 процентни пункта от 2018 г. досега. Освен това 85% от наскоро завършилите учители оценяват качеството на първоначалното си педагогическо обучение като високо (при средно 75% за ОИСР).

17% от учителите в България посочват, че изпитват повече стрес в работата си, при средно 19% за ОИСР.

Този дял е намалял с 5 процентни пункта спрямо 2018 г.

Изследването показва също, че пред системата стоят и предизвикателства, свързани със застаряването на учителския състав и необходимостта от по-широко въвеждане на иновации и дигитални технологии в образованието и дисциплината в класната стая. В България учителите са на средна възраст 48 години, при средно за ОИСР – 45 години.

22 на сто от българските учители използват изкуствен интелект в работата си, като най-често той се използва за подготовка на план за провеждане на часа, обобщаване на теми и създаване на упражнения за учениците.

Дисциплината в класната стая остава предизвикателство.

Учителите у нас отделят средно 12% от времето в час за поддържане на реда,

като стойността за справяне с дисциплината остава под средното ниво за ОИСР (15%). Около 9% от българските учители съобщават, че губят значително време заради прекъсвания на урока от ученици – почти два пъти по-малко от средното за изследването (18%).