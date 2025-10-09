Иновативни повърхностни покрития с възможности за широко приложение в областта на машиностроенето и високите технологии разработват учени от Института по електроника на Българската академия на науките, съобщават от Академията.
Изследователите са
подобрили механичните свойства на повърхностни структури от титан
с добавени към него бор и въглерод. Получените нови покрития са с много високи стойности на повърхнинната твърдост, както и ниска износоустойчивост, което разкрива набор от нови практически приложения на тези материали.
Разработката е част от проекта „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който участва екип на Института по електроника.
Изследователите разработиха и ново високоякостно и пластично заваръчно съединение между алуминиева и титанова сплав –
пробив, който досега не е описван в научната литература.
Иновацията отваря нови хоризонти за приложения в автомобилостроенето, авиацията и космическите технологии.
Втората фаза на проекта „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е започнала в края на месец септември. Водеща организация е Техническият университет в Габрово.
Предстоящите задачи пред екипа на Института по електроника са свързани с разработка на заваръчни шевове с въведени легиращи елементи, както и модификация на повърхността на титанови и алуминиеви сплави чрез интензивни енергийни потоци.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg