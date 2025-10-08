946 средищни и 277 защитени детски градини и училища за учебната 2025/2026 г. предлага Министерството на образованието и науката с проекти за решения на Министерския съвет, публикувани за обществено обсъждане.

В Списъка на средищните детски градини и училища за настоящата учебна година се предлага да бъдат включени 946 институции.

От тях 210 са детски градини, 44 – части от детски градини, и 692 са училища. Те са от 602 населени места в 241 общини от всички 28 области. По данни на регионалните управления на образованието в страната към началото на учебната 2025/2026 г. в тях се обучават общо 18 789 деца и 166 374 ученици. Пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини са 2922, а учениците до 16-годишна възраст са 35 796.

„Посредством действието на Решението се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целите, заложени в действащата стратегическа рамка за предучилищно и училищно образование, свързани с повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в над 15% от детските градини и в над 34% от училищата на територията на цялата страна“, пише в мотивите по предложението.

В Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2025/2026 г. се предлага да бъдат включени 277 защитени образователни институции.

От тях 78 защитени детски градини и 31 части от детски градини от 109 населени места и 168 защитени училища от 168 населени места.

„Посредством действието на Решението се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целите, заложени в действащата стратегическа рамка за предучилищно и училищно образование, свързани с повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в над 5% от детските градини и в над 6% от училищата на територията на цялата страна, в които се обучават над 4000 деца и над 11 000 ученици“, е записано в мотивите по предложенията.

Оценката на внесените в МОН предложения и съгласуването на проектите на двата списъка са направени от междуведомствена комисия, определена от министъра на образованието и науката, в която влизат представители на МОН, министерствата на финансите, на регионалното развитие и благоустройството и на здравеопазването и на Националното сдружение на общините.

През февруари 2025 г. Министерският съвет одобри за миналата учебна година 270 защитени детски градини и училища и 944 средищни образователни институции.