Семинар „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“ организира Сдружението на директорите в средното образование в Република България. В рамките на три дни от 19 до 21 октомври в Хисаря педагози от цялата страна ще се фокусират върху компетентностно ориентираното обучение, развитието на уменията на XXI век, адаптирането на училището и детската градина към нуждите на бъдещето, както и върху необходимите образователни реформи.

Предвижда се събитието да бъде открито от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от Асен Александров – председател на Сдружението на директорите в средното образование. Гости на форума ще бъдат и Иванка Харбалиева – съпредседател на СДСОРБ, Иванка Киркова – началник на РУО – Пловдив, и Ива Вълчева – кмет на община Хисаря.

В първия ден на семинара ще се проведе панелът „Контролната и квалификационната дейност“,

по време на който ще бъдат представени и обсъдени инструменти за повишаване качеството на образованието и подпомагане на учителите, както и начини за изграждане на социално-емоционални умения. В него ще се включат новите началници на регионалните управления на образованието в София, Перник, Велико Търново и Бургас – д-р Елеонора Лилова, Юлиана Ефремова, Здравка Минчева и Валентина Камалиева.

След това адв. Елена Златева ще говори за трудовоправни въпроси и добри практики за управленската дейност на директора.

Вторият ден на семинара ще започне с темата „Адекватна комуникация с медии и родители в кризисни ситуации“,

водена от тв журналистката Мариана Векилска. Дългогодишният началник на РУО – София-област, д-р Ваня Кастрева ще говори за основните умения на ефективния директор, а Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи ще представи „ИИ на директора“.

В панела за училища

директорите на дирекции „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ и „Организация и контрол“ в МОН – Евгения Костадинова и Нели Цекова, ще представят концепция за учебни програми и подготвяни законодателни промени. Предвидена е и работа по групи относно контролната и квалификационната дейност, като ще бъдат споделени добри практики.

В панела за детски градини

Ваня Георгиева от отдел „Организиране, планиране и отчитане“ – МОН, ще представи „Необходимост от промени в ЗПУО“. Доц. Пенка Вълчева ще говори за предизвикателствата при работа с деца със специални образователни потребности и работещи инструменти за взаимодействие. Ще бъдат представени и казуси за работа по групи. Техните доклади ще бъдат представени в третия ден на семинара.

Предвижда се и заседание на Управителния съвет на Сдружението на директорите в средното образование в Република България.