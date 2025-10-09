Language and Culture / Език и култура

Галина Шамонина, Боряна Костова

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-07

Резюме. Настоящото изследване предлага дидактически модел за развиване на междукултурна комуникативна компетентност и правни ценности в университетски курс по специализиран чужд език за юристи. Моделът отговаря на необходимостта езиковото обучение да надхвърли чисто лингвистичните умения и да насърчи интеркултурна осъзнатост, критическо мислене и гражданска отговорност. Ключов елемент в модела е използването на културно специфични наративи като мита за американската изключителност. Той се превръща в инструмент за анализ на връзките между културните кодове и юридическия дискурс. Представени са три методически подхода: дискурсивен (анализ на интертекстуалност в правно-политически текстове), етнографски (потапяне в институционални контексти) и проблемен (разглеждане на знакови съдебни дела). Целта е едновременно изграждане на езикова, социолингвистична и дискурсивна компетентност и формиране на ценности като справедливост и равенство. Моделът подготвя студентите не само за професионална комуникация, но и за активно, отговорно участие в глобализирана правна и културна среда.

Ключови думи: междукултурна комуникативна компетентност, лингводидактология, чужд език за специални цели, чуждоезиково обучение в университетска среда