Коледният дух оживя в Кюстендил чрез една утвърдена и обичана инициатива, която всяка година обединява най-малките жители на града – „Елхи на надеждата“.
В навечерието на светлите празници децата от всички детски градини, училищата и Обединения детски комплекс превърнаха центъра на града в пространство на творчество и радост.
В сърцето на Коледния базар малките творци украсиха своите елхи, като вложиха в тях не само пъстри цветове и ръчно изработени украси, но и частица от своето въображение и празнично вълнение. Всяко дръвче разказва своя история – за мечти, надежда и споделена радост, а събрани заедно, те създават впечатляваща картина на детската магия, която озарява града през целия празничен сезон.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта образователния и възпитателния характер на инициативата като посочи, че инициативата на децата не само прави града още по-красив, но и дава шанс на най-малките му жители да оставят своя следа, да станат част от празника и да научат колко е важно да се грижим за природата. „На пролет елхите ще бъдат засадени обратно в природата, за да продължат да растат и да ни напомнят за отговорност, надежда и бъдеще, което сами създаваме“, посочи още той.
След празниците дръвчетата ще намерят своя дом сред природата,
носейки послание за грижа, уважение към околната среда и отговорност към бъдещите поколения.
„Когато децата творят заедно, Коледа става по-светла, по-топла и по-смислена, а градът оживява от усмивки, смях и празнична магия“, категоричен бе кметът на Кюстендил.
