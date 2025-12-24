Коледният дух оживя в Кюстендил чрез една утвърдена и обичана инициатива, която всяка година обединява най-малките жители на града – „Елхи на надеждата“.

В навечерието на светлите празници децата от всички детски градини, училищата и Обединения детски комплекс превърнаха центъра на града в пространство на творчество и радост.

В сърцето на Коледния базар малките творци украсиха своите елхи, като вложиха в тях не само пъстри цветове и ръчно изработени украси, но и частица от своето въображение и празнично вълнение. Всяко дръвче разказва своя история – за мечти, надежда и споделена радост, а събрани заедно, те създават впечатляваща картина на детската магия, която озарява града през целия празничен сезон.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта образователния и възпитателния характер на инициативата като посочи, че инициативата на децата не само прави града още по-красив, но и дава шанс на най-малките му жители да оставят своя следа, да станат част от празника и да научат колко е важно да се грижим за природата. „На пролет елхите ще бъдат засадени обратно в природата, за да продължат да растат и да ни напомнят за отговорност, надежда и бъдеще, което сами създаваме“, посочи още той.

След празниците дръвчетата ще намерят своя дом сред природата,

носейки послание за грижа, уважение към околната среда и отговорност към бъдещите поколения.