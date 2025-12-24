В студените дни преди Коледа доброто намира своя път и извън училищните коридори. Ученици от Природоматематическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил, се включиха в благотворителната кампания „Миг човечност“, за да достигне помощта до възрастни и социално слаби хора в населени места от Кюстендилска област.

Младите доброволци раздаваха хранителни пакети от първа необходимост, подготвени с участието на цялата училищна общност.

Тази година училището се включи с над 170 пакета, а в рамките на инициативата бяха обиколени десетки села.

„За нас това не беше просто раздаване на храна. Искахме да покажем, че хората не са забравени“, споделя един от учениците доброволци, участвал в акцията.

Пакетите се раздаваха по списъци, изготвени и одобрени от кметовете и кметските наместници, за да се гарантира, че подкрепата стига до най-нуждаещите се.

„Това е инициатива, която оставя следа. За тези хора най-ценно е вниманието и разговорът, не само помощта“, подчерта Огнян Янев, кметски наместник на Горно и Долно Уйно.

По думите му присъствието на млади хора в малките населени места носи надежда и усещане за съпричастност.

Освен конкретната помощ, участието в „Миг човечност“ се превърна и в важен образователен момент за учениците.

„Научихме какво означава отговорност и грижа за другия – не от учебник, а от реалния живот“, коментира друг участник в кампанията.

Инициативата е пример за успешно партньорство между училището, местната власт и общността. Учениците, подкрепени от своите учители и родители, доказаха, че образованието има силата да възпитава активни, съпричастни и ангажирани млади хора.