Учениците от столичното 107. ОУ „Хан Крум“ организираха коледен базар с благотворителна цел – събиране на средства за двумесечната Михаела, която страда от левкемия, съобщават от Пресцентъра на МОН.
На щандовете в училището децата бяха подредили красиви коледни сувенири и лакомства. Сред гостите на изложението бе и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Базарът беше открит от заместник-министър д-р Емилия Лазарова. Тя поздрави учениците, родителите и учителите за доброто дело, което се е превърнало в традиция.
По време на събитието началникът на РУО София-град Елеонора Лилова връчи новоучредената награда „Звездите на София“ на ученичките Александра Стаменова и Стефания Петрова, представили България на световната олимпиада по креативно програмиране.
