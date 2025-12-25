В този брой „Аз-буки“ отвежда своите читатели на гости на 85. ДГ „Родина“ в столичния кв. „Руски паметник“. Тя се помещава в сграда със 100-годишна история. Построена е в периода 1925 – 1930 г. от Женското благотворително дружество „Родина“ като сиропиталище за децата на загиналите българи в битката при Булаир по време на Балканската война. След години сградата е преобразувана на детска градина.

Срещаме се с директорката Десислава Дургова, която ни разказва за многобройните съвместни инициативи, които организират с родителите на децата, и за интересните занимания, които провеждат всеки ден. Делниците им не са обикновени, а изпълнени с много смях и веселие, защото там битува уникална по рода си атмосфера на споделена обич между деца, родители и учители.

„Нашата детска градина не е голяма, но е много различна. Има своя индивидуалност и характер. Сградният фонд се състои от основна сграда и нова сграда – разширение. Основната сграда се характеризира със старинна архитектура отвън и модерна материална база отвътре. Но може би най-ценното е, че през годините се е превърнала в любимо място за малки и големи.“ Така започва разговорът ми с директорката на 85. ДГ „Родина“ в София Десислава Дургова.

С помощта на Столична община успешно се справят с нелеката задача за поддръжката и запазването на автентичния вид на сградата. Наскоро са подменили цялата ВиК инсталация.

Често правят подобрения и обновления. „Всички заедно се стремим да създадем благоприятна среда за децата, където да се чувстват щастливи и в същото време да са в безопасност“, обяснява моята събеседничка.

И независимо че броят на децата със специални образователни потребности в градината не е голям, помислено е и в тази посока, като е изградена подкрепяща и развиваща среда за нуждите им. Назначен е психолог на половин щат и е обособено психомоторно ателие.

„Вярваме, че движението е здраве, и създаваме условия, при които децата да развиват физическата си активност. В детската градина има два салона – музикален и физкултурен. При всеки удобен момент и ако метеорологичните условия позволяват, децата излизат навън. В двора имаме обособени площадки с възможност за активност за всяка възрастова група“, казва Дургова.

Освен това е изградена и площадка по безопасност на движението по пътищата.

„Там децата учат правилата за движение както от страна на пешеходци, така и карайки колело или тротинетка“, обяснява моята събеседничка. Вътре в сградата има и методичен кабинет по БДП с дидактични материали.

През настоящата учебна година са успели да обновят и спортната площадка пред сградата на градината, която ще се обогатява във времето с различни спортни пособия, за да могат децата да разучават елементи от различни видове спорт.

„Използваме всяка възможност, която имаме от допълнителните средства като приходи, да инвестираме в подобряването на материалната база“, уточнява директорката. Благодарение на това обновяват спортното пространство пред сградата и ремонтират пясъчниците в детската градина.

Всяка година отбелязват Деня на безопасността на движението по пътищата. Организират игри на открито за различните възрастови групи. Изложба на детски рисунки на тема, свързана с пътната безопасност на децата – „Безопасни игри в близкия парк“, забавна викторина за бъдещите първокласници на тема „Аз познавам пътните знаци“, рисунка върху асфалт „Светофарът – мой приятел“.

Организират и спортни празници. Обикновено това се случва в началото или в края на учебната година, както и в Деня на детето – 1 юни.

„На последния спортен празник ни бяха на гости успешни джудисти, които освен че направиха демонстрация, научиха децата и на няколко думи на японски език“, разказва директорката.

През учебната 2025/2026 г. децата са 122 на брой, разпределени в пет възрастови групи. Допълнителните дейности, които се предлагат, са „Етнохореология“ (народни танци), изучаване на английски език с помощта на сюжетно-ролеви игри, „Съвременни танци и логоритмика“ и „Двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст“ в комбинация от различни игри.

„Работим в тясно сътрудничество с родителите и провеждаме заедно различни инициативи. Учреден е и клуб „Растем заедно“, в който каним външни лектори, за да говорят по актуални теми“, разказва Дургова.

Миналата година канят психолог, който дава насоки към семействата как да осигурят плавен преход за децата си от градината към училището – без стрес и излишни притеснения. „Наистина беше вълнуващо. Родителите споделиха както тревогите, така и очакванията си. Психологът, когото бяхме поканили, им даде много полезни съвети, които наистина вярвам, че са им били от полза“, обяснява директорката.

На празниците в детската градина винаги присъстват родителите на децата.

И те не са само гости, а често се включват и в организацията, помагат с украсата и с всичко, което могат. Понякога дори са действащи лица в програмата, обяснява Дургова.

Всяка година провеждат и тематични работилници за изработка на мартеници, на коледна и великденска украса. Отбелязват и важните дати от календара като Деня на християнското семейство, който всички с нетърпение очакват, както и Седмицата на Земята с тематична изложба съвместно с родителите.

В живота на детската градина активно се включват всички членове на семейството – родители, братя и сестри, баби и дядовци на децата. В Седмицата на бащата имат възможност да гостуват татковци, чичовци, вуйчовци и дядовци на малчуганите. Те им разказват за своята професия и хобита, играят с тях подвижни игри или просто им четат любима приказка.

За втора поредна година организират съвместна инициатива с фондация „Очи на четири лапи“, по време на която децата имат възможност да наблюдават демонстрации с куче асистент и водач на хора със зрителни увреждания. Децата имат възможността да погалят четириногия приятел.

„Участваме в благотворителната кампания за събиране на средства, които след това даряваме в полза на Фондацията с цел обучения на кучета водачи“, споделя директорката.

Отбелязват и Седмицата на зимните спортове с много занимания на открито и забавни игри. „За децата беше много интересно, научиха и придобиха нови умения“, посочва тя.

Детската градина има и химн – песента „Споделена обич“. Тя е написана от бившия им възпитаник – композитора Крум Георгиев. „Това сме ние – споделена обич между деца, родители и учители“, завършва Дургова.