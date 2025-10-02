Още 5,8 млн. швейцарски франка, или над 12 млн.лв. ще бъдат вложени за развитие на дуалното обучение у нас по Българо-швейцарската програма ДОМИНО – 2 (“Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото 2″), която ще се изпълнява от 2025 до 2029 г.. Това стана ясно по време на конференцията „Интегриране на дуалното професионално образование и обучение в България“, проведена в София. Гост на събитие бе и Н.Пр. Пиер Хагман, посланик на Конфедерация Швейцария у нас.

„На фона на всички средства, които се дават за образование, тези може и да изглеждат по-малко, но това не е така. Те са насочени в правилната посока“, отбеляза в изказването си министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той благодари за подкрепата от страна на Швейцария и посочи колко успешно е било първото издание на програмата. Министър Вълчев уточни, че няма да посочва отново ползите от дуалната форма на обучение, защото те са безспорни, но посочи, че

този проект ни помага да променим посоката на професионалното образование

и ни показва как да надградим всичко постигнато към момента.

„Убеден съм, че с програма ДОМИНО 2 ще мотивираме повече ученици, образователни институции и работодатели да се включат в дуалната форма на обучение“, каза още министър Вълчев.

Ръководителят на Програмата Полина Златарска от МОН представи основните акценти в нея, които ще бъдат кариерното развитие и активното участие на бизнеса в процеса. Три швейцарски организации ще подкрепят прилагането у нас на модела на професионално обучение в алпийската държава.

Васил Радойновски – ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, посочи, че идеята на програмата е да даде възможност на младите хора да трупат умения в реална работна среда. Той изрази увереност, че

второто издание на ДОМИНО ще надгради всичко постигнато от предишното.

„Дуалното обучение дава много умения на младите хора и ги подготвя за пазара на труда“, отбеляза и Гергана Раковска – председател на Фондация на бизнеса в образованието. По думите ѝ особено важна е тази форма на обучение за социално уязвимите групи, защото им помага да намерят своя път в живота. Относно ползите от дуалното обучение Раковска заяви, че най-вече това е придобиването на умения на заетост – спазване на работно време, поемане на отговорност и умения за работа екип.

За успешния си опит от дуалната форма на обучение разказа и един млад човек – Мина Иванова.

Днес тя работи в „Ауто Бавария“ ООД – мястото, където е завършила дуалната си форма на обучение. Момичето е бивша възпитаничка на ПГ по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София. „След VII клас се колебаех дали да запиша езикова гимназия, или нещо друго. Тогава татко ме посъветва да бъде нещо с професия. Така се озовах в паралелка, в която бях единственото момиче в класа“, спомня си тя. Сега Мина не съжалява за избора си, а продължава да се развива професионално в избраната посока.