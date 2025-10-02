„Олимпиадата не е само за медалисти и за отличници. Тя e възможност всяко дете да покаже силните си страни и да развие способностите си в дадена област. Поставено в състезателна и конкурентна среда, то може да се мотивира допълнително да учи математика и природни науки.“

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“ в Българската телеграфна агенция. Инициативата има за цел да популяризира и да засили интереса към първия кръг на националните състезанията, организирани от Министерството на образованието и науката.

Кампанията на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и МОН предвижда повишаване на осведомеността на ученици и родители относно възможностите и ползите от участието в общинския етап на надпреварите по предмети. В представянето на инициативата участваха още заместник-председателят на Управителният съвет на Сдружението на олимпийските отбори Елена Маринова, изпълнителният директор на Сдружението Вълкан Горанов и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Данните показват, че

най-много ученици показват знанията си на първия кръг на олимпиадите по математика и по български език и литература.

В същото време децата, явили се на общинския етап на националните състезания по природни науки, са по-малко.

По думите на министър Вълчев

олимпиадите са важна мярка за мотивиране на повече ученици да изучават математиката и природните науки.

„Участието на олимпиада може да не донесе медал на детето, но може да промени живота му. Убеден съм, че след това участието ще създаде у немалка част от тях трайни интереси за учене по тези дисциплини. Разчитаме на директорите да включат повече ученици в първите етапи, които се организират в училищата“, каза Красимир Вълчев. И подчерта необходимостта от подкрепа и мотивация от страна на родителите.

Министърът призова учениците да не се притесняват, а да премерят знанията си на националните надпревари. „Както всички ние сме спортували като деца, но не сме станали професионални спортисти, така и всеки трябва да опита да се яви на олимпиада, дори да не стане лауреат“, каза още министърът на образованието и науката.

Красимир Вълчев изрази убеждението си, че професиите, които са свързани със задълбочено изучаване на математика и природни науки, са професии на бъдещето. Той подчерта, че МОН постави акцент върху насърчаването на изучаването на математика и природни науки още преди месеци, защото има проблем с мотивацията за изучването им.

„Този проблем е стратегически за социалното и икономическото ни развитие. За да просперираме като общество, имаме нужда от икономисти, инженери, лекари, фармацевти – това изисква изучаване на математика и природни науки“, каза Вълчев.

Министърът припомни, че ако учениците искат да следват „Икономика“ в университет, имат в пъти по-голяма възможност да бъдат приети, ако кандидатстват с математика, тъй като 50% от приема в това направление ще бъде обвързан с оценка по този предмет. МОН предвижда и приемът в техническите училища да е обвързан с математика и физика.

Елена Маринова от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки посочи, че актуална информация, дигитални материали, връзки и полезни съвети за участие в олимпиадите са публикувани на сайта кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“.

Тя обясни, че

всички се гордеем с резултатите на най-добрите ни ученици в сферата на природните науки

и виждаме как се връщат с медали от международните състезания по математика, физика, химия, биология, изкуствен интелект, информатика, лингвистика, география, астрономия и астрофизика. Но участниците в първите кръгове на състезанията, от които се отварят вратите за тях, не са толкова много.

„Вдигайки броя участници в първия кръг на олимпиадите в следващите няколко години, вярваме, че това ще донесе още повече и по-високи и постоянни успехи на българските олимпийци на най-високо ниво на международните олимпиади“, каза Маринова.

Тя също подчерта, че участието на олимпиади не е само за децата, които след това ще покоряват световните върхове. То е за всяко дете, което е любопитно и иска да изпробва силите си. По думите ѝ участието в олимпиади и състезания подпомага подрастващите да преодолеят нагласата, че не могат да се справят с нещо.

„Надяваме се много деца да направят тази стъпка. След това, влизайки в този свят, може да се окаже, че намираш своята професия, своето призвание или хоби, своя интерес. Вярваме, че ще запалим повече деца да участват“, отбеляза другата голяма цел на инициативата Маринова.

Вълкан Горанов разказа още, че многократно българските олимпийци по природни науки са споделяли, че именно

участието им в първия кръг на национални олимпиади е запалило искрата към науката,

накарало ги е да продължат да любопитстват, да задават въпроси, чиито отговори не са успели да намерят в учебниците и са ги потърсили със своите учители.

„Три са основните функции, за да проработи по-добре участието в първи кръг. Освен желанието на ученика трябва да има желание от учителя и да има подкрепа от родителите. Като се изпълнят трите условия с много труд и постоянство, детето ще продължи да се развива напред“, посочи той.

За популяризирането на кампанията в дните, в които изтичат сроковете за записване за олимпиади, БТА ще публикува отново информация за това. В дните на провеждането на олимпиадите мрежата от кореспонденти на БТА в страната ще разказва и за тях. „Целим да постигаме по-висок интерес и за в бъдеще, за да се говори за тези олимпиади още на първото ниво“, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Как се участва в ученическите надпревари

Преди началото на всяка учебна година от МОН утвърждават график за провеждане на ученическите олимпиади. За учебната 2025/2026 г. в него са включени общо 21 състезания.

Осем от тях отварят вратите на най-добре представилите се към разширените състави на националните отбори по природни науки. В документа е посочено за кои класове се организира всяка от ученическите олимпиади, както и времето за провеждане на всеки един от трите кръга – общински, областен и национален.

За първият кръг на националните олимпиади – общинския, е посочена крайна дата, до която трябва да се проведат:

– математика (9 групи: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII клас) до 07.12.2025 г.;

– информатика (5 групи: IV – V, VI, VII – VIII, IX – X клас) до 11.01.2026 г.;

– лингвистика (8 групи: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII клас) до 21.12.2025 г.;

– философия (2 групи: VIII – Х и ХІ – ХІІ клас) до 05.01.2026 г.;

– география и икономика (7 групи: V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ клас) до 16.01.2026 г.;

– физика (6 групи – VII, VIII, IX, X, XI, ХII клас) до 11.01.2026 г.;

– астрономия (V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII клас) до 16.01.2026 г.;

– химия и опазване на околната среда (5 групи: VII, VIII, IX, X и ХI – ХII клас) до 12.01.2026 г.;

– биология и здравно образование (5 групи: VII, VIII, IX, X и ХI – ХII клас) до 30.01.2026 г.

Първите кръгове на олимпиадите се организират от регионалните управления на образованието, от директорите и от учителите.

В случай че дадена образователна институция не провежда олимпиада по предмета, на който ученикът желае да покаже знанията си, той може да заяви участие в съответното регионално управление на образованието и да бъде пренасочен към друго училище, в което ще се проведе подобно състезание.

Участието в общински кръг е първата стъпка към успеха. На втория кръг – областния, продължават най-добре представилите се на първия. Той дава право на учениците да се класират за националния кръг. Класиралите се в топ десет на третия кръг влизат в разширените национални отбори по различните природни науки. Това дава право на всеки ученик да представи България на международна олимпиада. Националният кръг освен медали дава и редица други предимства – възможност за получаване на стипендия, приемане във висше училище без конкурсен изпит и др.