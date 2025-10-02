Учениците от Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец към Техническия университет – София, участват в провеждащото се Международно техническо изложение – MachTech & Inter Drone Expo, в Inter Expo Center в столицата.

„Нашето училище беше специално поканено и се представихме със собствен щанд, на който показваме опита и дейностите си в областта на безпилотните летателни апарати и дроновете. Учениците достойно защитиха името на гимназията, като демонстрираха дрон симулатори, представиха етапите на проектиране и изграждане на нашата дрон арена“, споделя д-р инж. Венцислав Начев, преподавател и зам.-директор в НПГ по КТС – Правец. Той благодари за поканата, защото успяват да обменят ценен опит с компании и научни институти, работещи в сферата на военните и гражданските приложения на дроновете.

Инж. Начев уточнява, че на самостоятелен щанд десетокласникът Константин Найденов представя своя иновативен делта робот с изкуствен интелект, който привлича вниманието на експерти и посетители.

Учениците успяват да се докоснат до най-новите технологии – безпилотни летателни апарати и дронове, индустриални роботи, металорежещи машини с ЦПУ, иновативни продукти, автожири. Освен това по време на демонстрациите управляват дронове в реална среда с помощта на дрон арената.

Участващите в Изложението ученици са от създадения за първи път тази година кръжок по безпилотни летателни апарати. Общо 45 ученици участват в него. Те са разделени на три групи, като идеята на ръководството на гимназията е в дните на Изложението да дадат шанс на всички тях, както и на колегите на инж. Венцислав Начев да се срещнат отблизо с технологиите и да продължат да представят с гордост училището си.

Инж. Начев е категоричен, че е

изключително полезно за учениците от професионалните гимназии в България да посещават подобни технически изложения,

защото получават възможност на живо да се запознаят с новите постижения в технологиите, да се мотивират от иновациите и развитието на света. Още повече че по проекта за модернизиране на професионалното образование и обучение се предоставят достатъчно средства и в тази насока. Преподавателят споделя още, че всичко, което може да се види на подобно изложение, е интересно и много полезно не само за учениците, но и за техните учители.

„Това, което може да се види, не се преподава и в университетите!“, коментира инж. Начев.

Освен групите от НПГ по КТС – Правец, в Inter Drone Expo се представят и ученици от Технологичното училище „Електронни системи“ към ТУ – София.