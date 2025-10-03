„От 1972 г. сме математическа гимназия, а от 2016 г. с приемането на новия Просветен закон реализираме по пет паралелки всяка година със следните профили – математически, природни науки, биология и химия с английски, биология и химия с немски, математика, информатика и икономическо развитие. Интересът към гимназията е траен и устойчив“, казва директорката на Профилираната природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“ в града Вилиола Любенова. Отбелязва още, че резултатите на възпитаниците на училището са показателни през годините, като те са завоювали много медали на международни и национални състезания. Тази година двама зрелостници са отличени и с Национална диплома от МОН. Училището е с традиции в региона и ако съдим по бала, с който се приемат учениците, е най-желаното в област Шумен.“

В момента в гимназията се обучават малко над 800 ученици,

разпределени в 31 паралелки от V до XII клас. Броят им е устойчив, като тази година дори има увеличаване с петима ученици.

В гимназията се работи по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ за подготовка на участниците в различни надпревари. 238 ученици вземат участие в общинските кръгове на олимпиадите, като 38 достигат до национален кръг.

Обръщаме се към директорката и за коментар относно обсъжданите промени

в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се предлага след VII клас желаещите да останат в специализираните математически и природо-математически гимназии да го правят, без да кандидатстват отново.

„Точно това се дискутира в момента и не мога категорично да кажа как ще става изборът им къде да продължат да учат след завършен VII клас. Има предложения от Съюза на математиците да се провеждат допълнителни изпити, но всичко все още се обсъжда и още няма нищо категорично. Смятам, че би било добре учениците, които се приемат в V клас, да продължават да учат при нас, без да държат изпит след VII клас за тази цел. Защото те след завършен седми клас кандидатстват на общо основание с всички останали ученици и понякога губят по точки от останалите в един недостатъчно специализиран изпит. Въпреки че нашите ученици, които кандидатстват, се приемат по първо желание и около 99% продължават в нашата гимназия. Тоест повечето остават при нас и затова няма нужда да полагат изпит“, казва Любенова относно предлаганите промени.

Сред основните предизвикателства в своята работа директорката посочва отношенията между педагозите и родителите.

Когато тя и колегите ѝ срещат подкрепа от тяхна страна, прогрес има. Но когато не се работи в синхрон с родителите, трудно се върви напред. Става дума предимно за случаи на проблемно поведение на ученици. Идеята е, преди да се наложат санкции, да се работи за корекция на поведението. И с повечето родители се работи добре.

Общественият съвет също оказва съдействие при организирането на различни изяви и дейности в гимназията.

Другият проблем е този със стипендиите, който от години стои нерешен, подчертава директорката.

В гимназията има много отличници – около 300 – 350 ученици. Но ръководството на училището не може да им даде по-висока стипендия за отличен успех от сегашните 35 лева. Докато в други училища отличниците вземат много повече. Но там техният брой е много по-малък от тези в ППМГ „Нанчо Попович“, а сумите се разпределят на училище, а не на ученик.

„Въпреки че получаваме допълнителни средства за постигнати високи образователни резултати на държавните зрелостни изпити и НВО, пак не можем да си позволим да даваме по-висока стипендия от 35 лв.“, подчертава директорката, което според нея ощетява децата, които полагат усилия и постигат високи резултати.

Тази година на държавните зрелостни изпити по български език и литература гимназията заема 26-о място в страната,

което радва много целия екип. Резултатите и по профилираните предмети също са много над средните за страната. Отлични са и резултатите на 12 ученици с профил математика, които тази година се явяват на матура по предмета.

Шуменската природо-математическа гимназия работи на едносменен режим от миналата година, като учениците учат от 8 до 14,30 ч. През миналата година е открит и STEM кабинет със съвременно оборудване. А ученици и учители влизат с желание в технологичното пространство, в което се провеждат интригуващи часове по различни предмети.