Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска взе участие в научна конференция, посветена на историята и перспективите на лингвистиката, съобщи Пресцентърът на МОН. Форумът се провежда в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на МОН.
Основната цел на Програмата е да насърчи интереса към българистиката в чужбина
и да подпомогне развитието на академичните изследвания в тази област. В изказването си зам.-министър Михалевска отбеляза, че в момента Министерството работи за нейното удължаване, като се обсъждат и бъдещите приоритетни области и дейности.
Домакин на научния форум беше Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той беше открит от декана доц. д-р Радослав Цонев, а ректорът на Университета проф. Николай Марин поздрави всички участници.
Събитието се провежда за пета поредна година,
като целта му е да обедини водещи български и чуждестранни учени, изследователи и преподаватели, за да обменят опит, идеи и резултати от своите изследвания в областта на българския език, литературата, културата и тяхното преподаване у нас и в чужбина.
В рамките на програмата бяха обсъдени разнообразни теми – от българските автори на XVII – XVIII век, през граматични и лексикални особености на българския език и преподаването му като чужд, до културни връзки на българските общности в чужбина.
Специално внимание е отделено на ролята на езика за запазване на етническата идентичност,
на съвременните методи за обучение по български като втори език, както и на преводачески предизвикателства между български и други езици.
Конференцията включва кръгли маси и секции, които обхващат езикознание, литературознание и културознание, като подчертават актуалните проблеми и перспективи пред българския език в съвременния свят.
На събитието присъстваха учени и преподаватели от различни академични институции у нас и в чужбина.
Сред тях са проф. д-р Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Мая Падешка (СУ „Св. Климент Охридски“), проф. д-р Иванка Сакарева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д-р Борис Наймушин (Нов български университет), проф. д-р Светла Коева (Институт за български език – БАН), проф. д-р Маргарет Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“), доц. д-р Соня Христова (ЮЗУ „Неофит Рилски“), доц. д-р Милена Видралска (ПУ „Паисий Хилендарски“), доц. д-р Десислава Йорданова-Петрова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) и проф. д-р Елка Петрова (ПУ „Паисий Хилендарски“).
