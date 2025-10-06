Общо 12 са отличените в 23-тото издание на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“. Лауреатите на приза за 2025 г. получиха грамоти от държавния глава Румен Радев на церемония в Президентството.

Той отбеляза, че и през настоящата година

българските ученици, студенти и учени продължават да печелят награди и медали

в най-престижните международни състезания по компютърни науки и информатика.

„Убеден съм, че техните изключителни постижения вълнуват и дават надежда не само на преподавателската гилдия, но и за цялото ни общество“, каза президентът Румен Радев.

Държавният глава припомни част от постиженията през 2025 г. На Младежката олимпиада по информатика, на която Шумен бе домакин, националният ни отбор постигна най-доброто си класиране в историята на надпреварата. България завоюва и престижни места на втората Международна олимпиада по изкуствен интелект. Преди броени дни българските ученици се завърнаха и с четири медала от Балканската олимпиада по информатика, на която наш ученик завоюва и абсолютното първо място със златен медал. Държавният глава подчерта, че трябва да се гордеем и с момичетата информатици.

„Можем да се гордеем с тези постижения. Длъжни сме като общество да ги развиваме и използваме като ускорител за високотехнологичното развитие на страната ни“, заяви Румен Радев.

Държавният глава благодари на учителите, преподавателите, менторите и учените.

По думите му тяхната всеотдайност е трамплин българските таланти да се стрелват нагоре към върхови постижения.

Той изрази убеждението, че постиженията, отличени на церемонията, са доказателство, че България ще развива устойчиво традициите си в областта на върховите технологии, на научните изследвания и интелигентните решения за бъдещето.

Най-много тази година са отличените в категорията „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“.

Седем младежи получиха грамота за постигнатите резултати в международни и национални ученически олимпиади по информатика и информационни технологии.

В областта на информационните технологии отличените са двама. Единият от тях е Дарий Топузов (XII клас, Технологично училище „Електронни системи““ към ТУ – София). Той е лауреат и втори в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2025 г. със своя амбициозен проект Q-bit в областта на оптимизацията на квантови алгоритми. Дарий е лауреат на 25-ата ученическа конференция на УчИМИ и е участвал в интервю за Research Science Institute.

Грамота получи и Марио Петров (XII клас, Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Плевен). Той е лауреат и трети в индивидуалното класиране в категория „Разпределени приложения“ на Националната олимпиада по информационни технологии през 2025 г. със своя проект MedCare в областта на подобряване на здравните услуги чрез дигитални технологии и изкуствен интелект. Марио извоюва и бронзов медал на Втората международна олимпиада по изкуствен интелект, провела се през 2025 г. в Китай.

Носителите на грамота в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ в областта на информатиката са петима.

Сред тя е Симона Христова (XI клас, Природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“ – Шумен), спечелила тази година втори пореден златен медал на Европейската олимпиада по информатика за момичета (EGOI) след успеха през 2024 г.

Отличен е и зрелостникът от Първа частна математическа гимназия – София, Андрей Стефанов, който преди дни се завърна със златен медал и абсолютно първо място от 31. балканската олимпиада по информатика. Той е носител и на сребърен медал от Международната олимпиада по информатика 2025, на сребърен медал на Международния турнир по информатика за напреднали, както и на златно отличие по математика на Международната Жаутиковска олимпиада 2025.

Двама бивши възпитаници на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ също са лауреати в категорията. Борис Михов е носител на сребърен медал от Международната олимпиада по информатика 2025 и на златен медал от 31. балканската олимпиада по информатика. Извоювал е златен медал на Международния турнир по информатика за напреднали, златен медал на Romanian Masters of Informatics и златен медал с първо място на Международната Жаутиковска олимпиада 2025.

Александър Гатев е носител на златен медал от Международната олимпиада по информатика 2025. Има и златно отличие от Международния турнир по информатика за напреднали, както и златни медали на Romanian Masters of Informatics и на Международната Жаутиковска олимпиада 2025. Представил се е отлично с бронзов медал на Националната олимпиада по информатика.

Приз в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ в областта на информатиката печели и Веселин Маркович, който завърши МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна. Той е носител на златен медал и е постигнал индивидуално класиране в топ 10 на Международната олимпиада по информатика през 2025 г. в Боливия. Има златни отличия от Международния турнир по информатика за напреднали, Romanian Masters of Informatics и по математика от Международната Жаутиковска олимпиада 2025. Представил се е отлично със сребърен медал на Националната олимпиада по информатика.

В категорията „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ отличените са двама.

Първият е четвъртокурсникът в Югозападния университет „Неофит Рилски“ Георги Николов, който е инициатор на идейния проект FreshPay Hub, представляващ цялостна екосистема, разработена за първи път в България. Концепцията интегрира дигитална търговия, финтех решения, добавена реалност и изкуствен интелект в услуга на земеделския сектор.

Носител на грамота в категорията е и Ивайло Хубенов, създател на дигиталната платформа GradUp – първата в България интегрирана онлайн среда, която съчетава кариерно консултиране и достъп до възможности за първа заетост. Към октомври 2025 г. платформата има над 3600 потребители от различни региони на страната. Целта на проекта е да осигури персонализирана подкрепа за първите кариерни стъпки на младите хора и да ускори тяхната реализация на пазара на труда. GradUp се отличава от стандартните сайтове за обяви, като поставя акцент върху персонализираното кариерно консултиране, което дава на младите хора насока, изгражда увереност и яснота относно кариерния им път.

Трима са отличените в категория „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“.

Това са двамата ръководители на националния отбор по изкуствен интелект – Йоан Саламбашев, който понастоящем е млад изследовател в Софийския университет по проекта SUMMIT с научна работа върху оценката на големи езикови модели, и ас. Мелания Бербатова, която е докторант по машинно обучение и асистент-преподавател във Факултета по математика и информатика на най-старото ни висше училище.

Грамота получи и учителят по информатика в Центъра за работа с деца в Плевен Павел Петров, който в продължение на 30 години работи в школата към Центъра и е обучил стотици деца.

Наградата „Джон Атанасов“ се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб. Тази година журито на конкурса не отличи носител на Награда „Джон Атанасов“ на президента на Република България, както и призьори в категория „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“.