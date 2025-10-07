Изследване на Институтa за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (Шанхай) към Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше отличено като една от водещите статии (Highlight Paper) на международната конференция ICCV 2025 – едно от най-авторитетните събития в света на изкуствения интелект и компютърното зрение. Конференцията ще се проведе в САЩ през октомври 2025 г, съобщават от Института.

Разработката, озаглавена ObjectRelator, е резултат от съвместна работа между учени от INSAIT, ETH Цюрих, Университета Фудан в Шанхай и глобалната технологична компания Ant Group, която обслужва над 1,3 милиарда потребители и 80 милиона търговци по света.

ObjectRelator представлява значителна стъпка напред към създаването на AI системи, които „виждат“ света по начин, близък до човешкия.

Моделът въвежда нов подход за разпознаване и разбиране на обекти независимо от гледната точка – от това, което възприема човешкото око (егоцентричен изглед), до информацията, заснета от външна камера (ексцентричен изглед).

Докато за хората тази способност е естествена, за съвременните AI системи тя остава сериозно предизвикателство. Повечето водещи модели за компютърно зрение, като SAM и SAM2, работят единствено с изображения от една перспектива. ObjectRelator преодолява това ограничение, отваряйки път към нови приложения в роботиката, виртуалната и добавената реалност, както и в развитието на интелигентни агенти, способни да пренасят знания между различни гледни точки.