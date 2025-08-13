Най-добрите ученици от първи гимназиален етап в областта на математиката, информатиката, биологията, химията и физиката, част от които след време ще заемат местата на медалистите от националните ни отбори по природни науки, ще преминат през интензивни школи „Български олимпийски таланти“. Инициативата се реализира от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) и е насочена към следващото поколение олимпийци.

Първата школа – по математика, се проведе в Плевен

в партньорство с Община Плевен и с подкрепата на дарители. В нея участват близо 40 ученици от VIII и IX клас от цялата страна. Младежите са подбрани заради високите си резултати от националния кръг на олимпиадата и състезания. Те преминават интензивна подготовка под ръководството на преподаватели от Института по математика и информатика при БАН, учители и бивши олимпийци по математика. От Община Плевен подготвят и културна програма и екскурзия за младите математици.

Във Враца от 18 до 24 август е школата по информатика,

която ще събере бъдещите представители в състезателната информатика в България. Най-добрите млади таланти от VIII, IX и X клас са избрани благодарение на постиженията си в националните кръгове на олимпиадата и състезанията по информатика.

„Тази година беше най-успешната за българския национален отбор по информатика, който се класира на четвърто място в света в неофициалното отборно класиране, изпреварвайки САЩ и Япония. Имаме два златни и два сребърни медала“, подчертава Вълкан Горанов, изпълнителен директор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. И допълва, че единият златен медалист ще бъде сред лекторите на школата по информатика и ще предаде знанията си на следващото поколение олимпийци.

И по време на школата по информатика ще бъдат организирани допълнителни занимания за учениците.

До края на лятото ще се проведат школите по биология, химия и физика,

като предстои да се уточнят датите, на които ще бъдат заниманията. Във всяка от тях ще участват между 40 и 60 от следващото поколение олимпийци.

Горанов обяснява, че предходни години също са организирали подобни школи за ученици. За първи път обаче са в такъв мащаб благодарение на дарители, които ги подкрепят. Желанието на Сдружението е школите да се разраснат през следващата година.