Петима кандидати за началник на Регионалното управление на образованието – София-град, са допуснати до тест с решение на конкурсната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Това са Клара Арабаджиева – директор на 19. СУ „Елин Пелин“, д-р Елеонора Лилова – директор на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ и бивш председател на Държавната агенция за закрила на детето, Вера Влахова – старши експерт по чужд език и майчин език в РУО – София-град, Вяра Богатева и Филип Филипов.

Комисията не е допуснала до конкурса двама от подалите документи кандидати.

Причините са документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит или минимален ранг – II младши, и непълен комплект от изискуеми документи, съгласно обявлението за конкурса.

Както „Аз-буки“ съобщи, в края на юли бяха обявени конкурси за началници на четири регионални управления на образованието.

От решенията на конкурсните комисии, публикувани на интернет страниците

на останалите три регионални управления на образованието, става ясно, че в Бургас има само един желаещ за поста, във Велико Търново до теста са допуснати четирима кандидати, а в Перник – само един.

В Бургас кандидатът е временно изпълняващият директор Валентина Камалиева, която е дългогодишен експерт в Управлението.

В Перник конкурсната комисия допуска до изпита Юлиана Серафимова – началник отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в Община Перник. Друг кандидат не е допуснат в конкурса поради документи, които не удостоверяват заложени в процедурата изисквания.

Във Велико Търново допуснатите до теста са Розета Заркова, Виолета Йосифова, Здравка Минчева и Филип Филипов.

Кандидатите и в четирите конкурса трябва да се явят на тест с 40 затворени въпроса на 19 август в сградата на МОН.

Интервюто с класираните след теста кандидати ще се проведе в същия ден. Представянето в него ще има по-голяма тежест за крайната оценка.

Спечелилият кандидат за началник на РУО – София-град, ще замени на поста д-р Ваня Кастрева. Тя е начело на столичното регионално управление от 2006 г., като в периода от 2014 до 2016 г. два пъти е зам.-министър на образованието и науката.

Във Велико Търново и в Перник спечелилите конкурса ще поемат постовете на дългогодишните началници на двете РУО инж. Розалия Личева и Ваня Коконова. Постът в Бургас бе овакантен през май тази година, когато след три години на поста Петя Петрова обяви, че напуска, за да се присъедини към екипа на новосъздадения Институт по образованието към МОН.