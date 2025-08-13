Общо 398 са одобрените проекти по модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ от Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Това става ясно от публикуваните на страницата на Министерството списъци с класираните.

По първата дейности от модула „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“

финансиране ще получат 327 школа и центрове за специална образователна подкрепа.

Одобрените проекти са на обща стойност над 5 млн. лв. Най-голямо е финансирането за проектите на четири училища – по 26 000 лв. Те са дело на 2. ОУ „Никола Вапцаров“ във Варна и на пловдивските СУ „Св. Софроний Врачански“, МГ „Акад. Кирил Попов“ и ОУ „Димитър Талев“.

Одобрените проекти по новата дейност от модула „Създаване на Център за хуманитарни науки“ са 71. Те са на стойност над 2,3 млн. лв. Общо 16 училища са с одобрени проекти на максимална стойност от 35 000 лв.

Междувременно от МОН съобщават, че през изминалата учебна година по Националната програма са обновени 496 кабинета по хуманитарни науки, по география и икономика и по технологии и предприемачество.

Осигурен е достъп до интерактивни учебни материали чрез образователни платформи,

ученически маси с тематични изображения или текстове, учебна и художествена литература, сборници и речници, карти, табла, атласи и др. В някои от класните стаи ще може да се провежда обучение по два предмета.

За 90 училища за стаите за занимания по интереси са закупени образователни игри и комплекти за експерименти, реквизити за ролеви игри и драматизация и куклен театър, художествена литература, вкл. обзавеждане за по-приветлива атмосфера в стаите.

Школата проявяват интерес и към обновяването на училищните библиотеки и кътове за четене

и провеждане на инициативи в тях. Освен обновяване с нова литература и подходящи мебели – маси, дивани, етажерки, конструктори и образователни игри, училищата са провели и 318 инициативи (изложби, отбелязване на годишнини на бележити личности в българската литература и култура, драматизации, беседи по актуални за учениците теми и др.).

От 2023 година, когато за първи път МОН финансира модернизирането на училищните кабинети по тази програма, са обновени общо 1073 класни стаи.