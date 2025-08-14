<h4><img class="size-medium wp-image-161844 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/azbuki-2025-32-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" \/>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u041e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u0445\u0430 398 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0430 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0430\r\n\r\n- \u041d\u0430\u0448\u0438 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u044f \u043e\u0442 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0437\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442 \u0438 \u0438\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430\r\n\r\n- \u041b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0438 \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0449\u0443 \u0434\u0440\u043e\u0433\u0430\u0442\u0430: \u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u043a\u043b\u0438\u043f\u043e\u0432\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0432\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0440\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438 \u0433\u0430\u0437, \u0432\u0435\u0439\u043f\u043e\u0432\u0435 \u0438 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438 \u043e\u043f\u0438\u0430\u0442\u0438\r\n\r\n- \u041a\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432\u044a\u0440\u0432\u044f\u0442 \u0440\u044a\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u044a\u043a\u0430: \u0428\u0430\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e \u043b\u0438\u043d\u0433\u0432\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0412\u0430\u043d\u0435\u0441\u0430 \u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u043a\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0434\u043e\u043a\u044a\u0434\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0434\u0430\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u044a\u0442 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043a\u044a\u043c \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e\r\n\r\n- \u041d\u044f\u043c\u0430 \u0432\u044a\u043b\u0448\u0435\u0431\u043d\u0430 \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445: \u0412 \u041d\u0423 \u201e\u0425\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e \u0421\u043c\u0438\u0440\u043d\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u201c \u0432 \u0411\u044f\u043b\u0430 \u0421\u043b\u0430\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432\u044f\u0440\u0432\u0430\u0442, \u0447\u0435 \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0435 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u043a\r\n\r\n- \u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0411\u0430\u043b\u043a\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0430\u043b\u0435\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0438\u0447\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u043a\u044a\u043c \u0412\u044a\u0440\u0448\u0435\u0446\r\n\r\n- \u0413\u043e\u0441\u043f\u043e\u0436\u043e, \u0432\u0438\u0435 \u043c\u0435 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0445\u0442\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0447\u0435: \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0435\u0434\u043d\u043e \u043d\u0430\u0448\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0432 \u0441\u044a\u0440\u0446\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0410\u043d\u0433\u043b\u0438\u044f\r\n\r\n- \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438 \u0431\u0438\u0431\u043b\u0438\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0435\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v.-az-buki-br.-32-2025-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/v.-az-buki-br.-32-2025-g.pdf">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.