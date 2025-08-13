Родителите на ученици от 8 до 12 години да имат възможност да предлагат на работодателя да преминат на гъвкаво работно време или към работа от разстояние по време на лятната ваканция на децата си. Законодателни промени в Кодекса на труда за това ще внесе в началото на септември председателят на Парламентарната комисия по труда и социалната политика Деница Сачева, съобщи самата тя в социалните мрежи.
„Целта на предложените промени в Кодекса на труда е да се осигури възможност на лицата, полагащи по време на лятната ваканция грижи за деца, ненавършили 12 години, да съчетават по-успешно трудовите и задълженията си по отглеждане на деца“, пише в мотивите, които Сачева публикува.
В момента работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст,
има право писмено да предложи на работодателя изменение за определен период на продължителността и разпределението на работното си време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.
Сачева припомня, че съгласно Закона за закрила на детето
родителите, настойниците, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа подрастващи до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. През летните ваканции на учениците родители на деца на възраст между 8- и 12-годишна възраст обаче са особено затруднени да изпълнят това задължение, посочва тя.
В поста си Сачева посочва, че предлага идеята първо в социалните мрежи, за да чуе мнението на хората.
Народният представител допълва, че предложението е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация в страната и повишаване на раждаемостта. Според цитираните данни на Националния статистически институт през учебната 2024/2025 г. учащите от I до IV клас са 237 579.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg