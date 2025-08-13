Родителите на ученици от 8 до 12 години да имат възможност да предлагат на работодателя да преминат на гъвкаво работно време или към работа от разстояние по време на лятната ваканция на децата си. Законодателни промени в Кодекса на труда за това ще внесе в началото на септември председателят на Парламентарната комисия по труда и социалната политика Деница Сачева, съобщи самата тя в социалните мрежи.

„Целта на предложените промени в Кодекса на труда е да се осигури възможност на лицата, полагащи по време на лятната ваканция грижи за деца, ненавършили 12 години, да съчетават по-успешно трудовите и задълженията си по отглеждане на деца“, пише в мотивите, които Сачева публикува.

В момента работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст,

има право писмено да предложи на работодателя изменение за определен период на продължителността и разпределението на работното си време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Сачева припомня, че съгласно Закона за закрила на детето

родителите, настойниците, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа подрастващи до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. През летните ваканции на учениците родители на деца на възраст между 8- и 12-годишна възраст обаче са особено затруднени да изпълнят това задължение, посочва тя.

В поста си Сачева посочва, че предлага идеята първо в социалните мрежи, за да чуе мнението на хората.

Народният представител допълва, че предложението е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация в страната и повишаване на раждаемостта. Според цитираните данни на Националния статистически институт през учебната 2024/2025 г. учащите от I до IV клас са 237 579.