Българските ученици спечелиха 3 златни и един сребърен медал, както и почетна грамота на XVIII международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA), която се преведе от 11 до 21 август в Мумбай, Индия. Това е най-доброто представяне на България в това състезание досега, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Успехът на родните гимназисти бе постигнат в конкуренция с над 280 ученици от 63 държави.

Златните медали спечелиха Светослав Арабов (IX клас, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна), Елена Йорданова (XI клас, МГ „Баба Тонка“, Русе) и Петър Попов (XI клас, ПМГ „Яне Сандански“, Гоце Делчев).

Сребърното отличие заслужи Лора Лукманова (XII клас, Софийска математическа гимназия). Почетната грамота е за Атанас Митрев (XI клас, ЕГ „Христо Ботев“, Кърджали).

Ръководители на отбора са Никола Каравасилев и Стефан Иванов (Съюз на астрономите в България).

Веднага след церемонията по награждаването Никола Каравасилев коментира:

„Много сме щастливи от постигнатия успех! Това е закономерният резултат от работата с тези ученици през последните няколко учебни години.“

Както „Аз-буки“ съобщи подготовката на националния отбор за Олимпиадата се проведе в Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ във Варна. Петимата млади астрономи бяха избрани благодарение на представянето им във финалния кръг на Националната олимпиада по астрономия.

Лора Лукманова

е в националния отбор за трети път. Зад гърба си има сребърни отличия от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика през 2023 г. в Полша и от надпреварата през 2024 г. в Бразилия. Започва да се занимава с астрономия в VIII клас, посещавайки школите в СМГ. По-късно преминава през национални подготовки и разширения отбор. Подготовката й е подпомагана от ръководителите Никола Каравасилев и Стефан Иванов, както и от Александър Куртенков, Ева Божурова и Захари Дончев. Лора Лукманова има и две златни и едно сребърно отличие от Международната олимпиада по астрономия, сребро от Европейската олимпиада по експериментални науки и бронз от Международния турнир на младите естествоизпитатели.

Светослав Арабов

дебютира в националния старши отбор по астрофизика. Интересът му към астрономията датира от ранна възраст, а на състезания започва да се явява в VII клас. Под ръководството на Ева Божурова постига впечатляващи успехи – златен медал и първо място на Международната олимпиада по астрономия (IAO) 2023, бронз от Международния турнир на младите естествоизпитатели (IYNT) 2024, злато от младшата IOAA (IOAAjr) 2024 и сребърен медал по физика от Международната Жаутиковска олимпиада (IZhO) 2025.

Елена Йорданова

е за втори път в националния отбор по астрофизика. Започва да се състезава по астрономия в VII клас, а още в VIII клас печели бронз на националната олимпиада с помощта на своята учителка Даниела Иванова. По-късно, с подкрепата на Никола Каравасилев, достига до международната сцена. Има сребро и бронз от Международната олимпиада по астрономия (2022 и 2023), бронз от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика през 2024, сребро от Международния турнир на младите естествоизпитатели и бронз по физика от Жаутиковската олимпиада.

Петър Попов

за първи път ще представя България на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. Състезателната му кариера започва в VI клас и оттогава всяка година участва в националната олимпиада по астрономия. Негов научен ръководител е Карамфилка Патинова. Това ще бъде и първото му международно състезание.

Атанас Митрев

също дебютира в националния отбор по астрофизика. Започва да се явява на олимпиадата по астрономия в VI клас, а интересът му се развива в АОП „Славей Златев“ – Кърджали, под ръководството на Бончо Бонев. Участвал е два пъти на Международната олимпиада по астрономия – онлайн през 2022 г. и присъствено в Пекин през 2023 г., като и в двата случая печели бронз. От Санктпетербургската олимпиада по астрономия има два сребърни и един златен медал.