Българските ученици спечелиха 3 бронзови медала и 2 почетни грамоти от второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence – IOAI), съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Най-престижното световно ученическо състезание по изкуствен интелект

се проведе от 2 до 9 август в Пекин, Китай, и събра 310 участници от 63 държави и територии.

България е основател на олимпиадата и първи домакин през 2024 г., като в Бургас пристигнаха рекордните за първа олимпиада 41 отбора от 32 държави и територии от 6 континента.

Бронзовите медалисти са Марио Петков (XI клас, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен), Велислав Джелепов (XI клас, МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив) и Рени Паскалева (XII клас, Първа частна математическа гимназия – София).

Почетните грамоти печелят Александър Славов (IX клас, МГ „Баба Тонка“ – Русе) и Боян Вангелов (XII клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна).

Малко не достигна за медал на Божидара Пухалева (XI клас, СМГ), Адриана Георгиева (X клас, СМГ) и Дамян Дочев (XI клас, 91. немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София).

Ръководители на отбора са

Йоан Саламбашев (ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и ас. Мелания Бербатова (ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

Мисията на IOAI е да вдъхновява младите хора да се занимават с наука, и по-специално с изкуствен интелект. Целта ѝ е да даде платформа на най-добрите ученици в областта на изкуствения интелект да се състезават, обменят идеи и изграждат контакти. IOAI е и част от глобалния диалог за възможностите и етичните предизвикателства на изкуствения интелект.