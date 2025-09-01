„Спартакиадата е модел, който учи на екипност, на отговорност, дисциплина и приятелство“, заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, която участва в церемонията по награждаване на победителите в XXI международна учителска спартакиада. По думите ѝ няма значение дали някой е победил, важното е, че е участвал.

В Спартакиадата, организирана от Синдиката на българските учители, се включиха 450 участници от 28 общини в страната, както и отбори от Полша и Азербайджан.

В отборното класиране на първо място са учителите от Пловдив, следвани от представителите на Бургас и Стара Загора. Награди получиха победителите и призьорите в 12 вида спорт, сред които освен в традиционните колективни спортове се провеждат и турнири по шах, дартс, теглене на въже, петанк и др.

В награждаването на спортистите се включиха президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СБУ д-р Янка Такева.

Успоредно със спортната надпревара в „Албена“ се проведе и

финалното събитие на XII национален конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности“

на тема „Развиване на социални умения и емоционална интелигентност в извънкласните и извънучилищните дейности“. В него участваха 200 учители от различни градове.

Министерството на образованието и науката отличи шестима педагози за формиране на социални умения и емоционална интелигентност чрез извънкласни занимания.

Специалната награда на МОН получи

Грета Георгиева, директор на ДГ „Слънце“ в Павликени, която представи как с игри и забавления децата постигат успехи в спорта.

В раздел „Добри практики“ за работа с подготвителна група

бяха отличени Пенка Харитева, старши учител, и учителят Яна Лазаревич в ДГ „Осми март“ в Пловдив за проекта им „Емоционално пътешествие“.

В категорията за извънкласни дейности – І – ХІІ клас,

беше наградена Цветелина Минева, учител в СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново, която представи как ученикът влиза в ролята на изследовател.

За добри практики в извънучилищни дейности

награда получи Антония Боянова, учител в Центъра за специални образователни потребности в Търговище. Нейната презентация бе на тема „Приказките оживяват в детските ръце“.

Грамота за научно есе

на тема „Естественият и изкуственият интелект в образованието – актуално състояние и тенденции“, спечели Галина Яхова, директор на Професионалната гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ в Бяла Слатина.

Грамотите и наградите на МОН бяха връчени от държавния експерт от дирекция „Приобщаващо образование“ Благовеста Борчева.

Дискусиите по време на форума бяха водени от д-р Янка Такева,

която отличи всички участници във финала на конкурса. Тя посочи като приоритети грижата за ранното детско развитие, приобщаващото образование и обхватът на учениците на възраст над 4 години в образователната система, качеството на образованието и особено подготовката на учителите в университетите и тяхната последователна квалификация.

Акцентът при обмяната на добри практики беше, че заниманията със спорт и изкуства са от изключително значение за личностното развитие на децата, а социално-емоционалните умения са ключови за личното благополучие и интеграция на учениците.

На форума стана ясно, че

близо 64 000 ученици от цялата страна са включени в 5242 групи по изкуства и спорт

по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2024/2025 г. В новата програма са предвидени над 18 млн. лева за занимания в сферата на изкуствата и спорта. За първи път през учебната 2025/2026 г. в Националната програма има модул и за ученици със специални образователни потребности.

Близо 70 000 ученици са се включили в занимания по интереси, финансирани от МОН, през учебната 2024/2025 г. Приоритетно са избирани занимания в направленията от STEM – Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и „Природни науки“. Сред желаните направления са още „Изкуства и култура“, „Спорт“, „Шахмат“ и др.