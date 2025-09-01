С четири златни и четири сребърни отличия се завърна българският отбор от третото издание на Международната олимпиада по английски език (IELO), което е най-доброто ни представяне досега. В надпреварата, която се проведе в Румъния, учениците ни завоюваха и две почетни грамоти за индивидуално представяне, съобщава Пресцентърът на МОН.

Златен медал в категорията екипен проект на ниво В2 спечелиха

Ренел Иванова (VIII клас, СУ „Димитър Благоев“, Провадия), Божидар Христов (X клас, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново), Георги Стоименов (IX клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София) и Георги Димитров (X клас, СУ „Отец Паисий“, Кърджали).

Сребърен медал за екипен проект на ниво С1 заслужиха

Надежда Недева (XI клас, ЕГ „Пловдив“, Пловдив), Надежда Дюлгерова (XI клас, ПГ „Пейо К. Яворов“, Петрич), Сейрула Лютви (XI клас, СУ „П. Р. Славейков“, Кърджали) и Джесика Петкова (XI клас, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора).

В индивидуалната надпревара на ниво В2 с почетни грамоти бяха отличени

Божидар Христов и Георги Димитров.

В тазгодишното издание на олимпиадата се включиха над 150 участници от 12 държави.

Състезателите мериха сили в две категории – индивидуална и екипна, по нива В1, В2 и С1.

Индивидуалното състезание включваше писмен тест, задачи за интегрирани умения (разбиране на аудио-видео материал и есе), както и устно представяне. Екипните проекти бяха посветени на създаването на цифрово, мултимедийно или драматизирано представяне на ключова сцена от роман, включен в библиографията за съответното ниво.

Ръководители на българския отбор са Таня Маджарова – учител в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора, и Маргарита Тренчева-Николова – преподавател в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ в София.

Международната олимпиада по английски език се организира от 2023 г., като България участва от самото начало. В първото издание отборът ни се завърна с един златен медал за екипен проект на ниво В2, две почетни грамоти на същото ниво в индивидуалната надпревара и бронзов медал в индивидуалната надпревара на ниво В1. През 2024 г. учениците ни спечелиха един златен, два сребърни медала и 3 почетни грамоти.