Традиционно първият училищен звънец за новата учебна 2025/2026 г. удари в 24 спортни училища в страната, които посрещнаха своите ученици на 1 септември.

Учебната година бе открита от министъра на младежта и спорта Иван Пешев в Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София. Гост на тържеството бе и зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

„Убеден съм, че прекрачвайки прага на училището, вие ще откриете нови възможности за развитие и усъвършенстване и ще надградите своя талант. Бъдете упорити, следвайте мечтите си и постигайте целите си“, обърна се министър Иван Пешев към учениците.

Той подчерта, че съхраняването на традициите на спортните училища – да изграждат конкурентна среда за развитие на младите таланти и да подкрепят своите възпитаници по пътя към върхови спортни постижения, е от ключово значение, за да могат нашите млади спортисти да достигнат и дори да надминат успехите на големите български шампиони.

Учебната година бе открита и в останалите 5 държавни и 18 общински спортни училища, съобщи Пресцентърът на Министерството на младежта и спорта. В тях се обучават над 7000 ученици.

Зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов бе гост на церемонията в столичното 166. СУ „Васил Левски“. Зам.-министър Димитър Георгиев бе част от празника в Спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив, където бе направена първа копка на изграждането на новия корпус на училището.

Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ в Русе пък откри годината с почти двойно увеличение на новозаписаните ученици, предаде БТА.

Тази година образователната институция отбелязва 55 години от създаването си. Преди церемонията по откриване на учебната година директорът Евгени Недев обяви, че в двора на училището ще бъде построена нова многофункционална зала за тренировки, а приемът на ученици се е увеличил със 70%.

„От тази година приехме волейбола и скоковете на батут. Традиционно силните ни спортове са борбата, вдигането на тежести, джудото, боксът, но най-голям е интересът към кану-каяка“, заяви директорът Евгени Недев.

Със здравец и с питка с шарена сол и мед бяха посрещнати новите ученици в Спортното училище в Разград, предаде БТА. А директорът Дениз Хамид плисна менче с вода пред учениците и учителите, за да върви по вода на всички през новата учебна година.

Първи прекрачиха прага на училището седмокласниците с класен ръководител Грета Ганчева.

В училището е разкрита и още една нова паралелка – 8″б“. В училището се обучават 160 деца в 8 паралелки. Те се развиват в 8 вида спорт, като новост тази година е женският футбол, за който е разкрит нов щат за треньорка.

Гост на празника бяха областният управител Владимир Димитров, кметът на Община Разград Добрин Добрев, експерти от местната власт и Регионалното управление на образованието, родители и др.

„За вас учебната година започва по-рано, защото сте избрали спорта за професионална реализация и своя житейска пътека, а това означава, че освен да имате добри резултати по учебните предмети, което е изключително важно, за вас започва и нов спортен сезон, изпълнен с много тренировки, труд и пот в залите и много трудни, но надявам се сладки моменти на спортния терен“, заяви кметът Добрин Добрев