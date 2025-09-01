Да си учител, не е професия, а мисия и призвание. Това важи с пълна сила за Снежина Огнянова. От дете тя мечтае да бъде учител. А от 10 години прави това, което винаги е искала – да преподава математиката по интересен и увлекателен за учениците начин.

От есента на 2018 г. е част на колектива на Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Разград – училището, в което завършва средното си образование. А преди това, от 2015 до 2018 г., преподава в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София.

„Да бъда учител, ми е мечта от малка. Идвало ми е отвътре. Като малки с приятелката ми сме играли на учител – ученик. Изпитвахме, правехме и проверявахме контролни, водехме си дневници“, припомня си с усмивка Снежина Огнянова.

Учителките ѝ по математика в началните класове и от V до VII клас я вдъхновяват към предмета и без да се колебае, избира профил „Математически“ в Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, тогава все още ПМГ.

„След като завърших, единственото ми желание за развитие в университета беше математика.

Винаги съм искала да бъда учител, това следвах и това и работя вече 10 години. Математика е моето призвание“, споделя събеседничката ми. Тя завършва бакалавърска и магистърска програма „Математика и информатика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Огнянова се надява сред младите да има все повече желаещи да вървят по нейните стъпки и да станат учители по математика. „Дано да се привличат повече кадри, за да може децата да бъдат добре подготвени и да обичат математиката, а не да я намират за „страшен предмет“, каквото е масовото отношение към нея“, пожелава си тя.

Категорична е, че винаги би била насреща и ще помогне, ако някой от нейните възпитаници избере преподаването за своя професия. „Има деца, които са ми казвали, че искат да станат учители по математика. Много бих се радвала, ако се случи това след време“, споделя с вълнение Огнянова.

След като завършва магистратурата си, взема решение да се върне в родния си Разград.

Когато гледа обявите за работа, забелязва, че в гимназията, в която е завършила, се търси учител по математика: „Помислих си, че това не е случайно“.

След като започва работа, признава, че в началото е било предизвикателство да работи рамо до рамо като колеги с хора, които допреди няколко години са ѝ били учители. „В началото ми беше трудно, докато свикна да говоря на колегите си на „ти“ вместо на „Вие“. Мина време, докато се поотпусна. С годините вече се чувствам спокойна и смятам, че сме много добри колеги“, разказва Огнянова.

Любопитно е, че когато като ученичка я приемат в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, в VIII клас по математика ѝ преподава Румяна Григорова, която все още е от колектива на училището, а от IX до XII клас учител по предмета ѝ е Пламена Георгиева. С нея Огнянова също се засича, когато започва работа през 2018 г. и преди дългогодишната преподавателка да се пенсионира.

За младата математичка в процеса на обучение най-важен е подходът към учениците и отношението към тях.

„За да можеш да преподадеш нещо по най-добрия начин, трябва да се отнасяш с любов към учениците си“, категорична е тя.

Подчертава, че държи на връзката си с тях. „Децата споделят с мен. Старая се да правя така, че както те да ми бъдат близки, така и аз да им бъда близка. Тази връзка е важна. Не искам просто да вляза, да си преподам урока и да дам домашното. Обичам, когато ми споделят“, казва учителката.

Добрата връзка с възпитаниците ѝ помага на Огнянова при възникнала ситуация да прецени как да постъпи според конкретното дете, защото ги опознава в процеса на работа.

През годините е преподавала на всички випуски, но основната ѝ дейност е в прогимназиален етап.

През изминалата учебна 2024/2025 г. преподава на V – VII клас.

„Засилената работа по математика в прогимназиален етап има ключова роля за добрата подготовка за Националното външно оценяване в VII клас, защото успяваме да минем през абсолютно всички теми от учебния материал, решавайки изключително много задачи и тестове“, казва Огнянова.

Учителката дава задачи за домашна работа, правят пробни външни оценявания и имат достатъчно време за преговор дори и на материала от V и VI клас. По този начин учениците се чувстват добре подготвени и не се страхуват от изпита по математика.

Положителна роля за представянето им оказва и желанието на децата да се явяват на математическите състезания. „Те може би не го осъзнават, но като се явяват на състезания, претръпват. Това не означава, че притеснението им изчезва. Когато човек се интересува какво би постигнал, той винаги ще се притеснява дали ще се представи по най-добрия начин. Със сигурност състезанията и пробните изпити им помагат да се чувстват по-спокойни“, е на мнение преподавателката.

Като преговор за Националното външно оценяване изнася и открит урок на тема „Математически детективи“.

Провежда го под формата на игра и по инициатива на регионалните управления на образованието в Разград и Търговище – заедно с експертите по математика в тях.

„Целта на урока беше децата да разкрият мистерията около изчезнала формула, решавайки задачи. С всяка решена задача те откриваха улики, които им помагаха да стигнат до изгубената формула. Тя разкриваше как един седмокласник би постигнал успех и на какво е равен той“, посочва учителката.

По време на урока математическите „детективи“ са разделени на пет екипа с по петима ученици. „Всеки ученик имаше задача. Можеха да обсъждат задачите помежду си в екипите, за да си помагат и да дадат правилните отговори“, обяснява Огнянова. Учителката често разделя учениците на отбори, защото екипната работа е ключово умение.

В друга част от открития урок всеки отбор получава само една задача и след като се справят с нея, по един представител на отбор излиза на дъската и я представя пред всички. Всички ученици се справят с поставената задача и разкриват мистерията около загубената формула.

За да наблюдават урока, гостуват учители от Търговище и Разград.

Преди това разградски педагози също посещават съседната област и наблюдават урок в VII клас. По думите на Огнянова подобен тип обмени са полезни. „Винаги можеш да научиш нещо ново и да придобиеш опит. Никой не е съвършен и човек винаги се учи, особено от другите. Затова, обменяйки опит на подобни мероприятия, всеки учител научава много неща, които да му бъдат полезни и да му помагат в практиката“, категорична е събеседничката ми.

Откакто в гимназията има прием в V клас и изпраща ученици в VII клас, всяка година постигат добри резултати на Националното външно оценяване по математика. „Тази година имахме среден резултат от 72,04 точки, което ни нарежда на първо място в област Разград. Децата се представиха много добре. Старая се да ги подготвям отлично“, казва учителката с гордост от тазгодишния випуск седмокласници.

Повечето от придобилите основното си образование в Математическата гимназия не сменят училището

и продължават средното си образование в различните паралелки в ППМГ. Назад в годините тези, които се насочват към други училища, са не повече от четирима-петима. Част от тях избират и други градове.

Огнянова се старае да използва различни методи на преподаване, игри, симулативни процеси, в които нагледно да представя новите знания, които възпитаниците ѝ трябва да усвоят. „По този начин на децата им става по-интересно в час. „Не искам само да решаваме задачи, да им става скучно и да не изпитват интерес към предмета“, посочва тя.

Младата преподавателка обича да измисля игри, които са подобни на тази от открития урок.

Използва приложенията Learningapps, които предлагат различни кръстословици и игри, Kahoot! и Quizizz, което прилича на Kahoot!, но всеки вижда задачата на екрана на телефона. „На децата им харесва да използваме подобни приложения по време на часа. Те се чувстват по-въвлечени в учебния процес, когато в часовете включвам различни активности“, на мнение е учителката по математика.

Всяка учебна седмица провежда и консултации с ученици и така допълнително решават задачи.

За новата учебна година си поставя за цел

учениците да учат много, и да направи така, че да запазят, дори и да повишат резултатите си от тази учебна година. „Винаги се стремя към максимално най-доброто и винаги ще правя така, че и аз също да давам най-доброто от себе си. Най-важни за мен са успехите и резултатите на учениците. Пожелавам им много призови места на математическите състезания и успехи във всяко начинание“, пожелава за новата учебна година Снежина Огнянова.