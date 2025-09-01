Инициатива „Седмица на сърцето“ ще се проведе за втора поредна година в училища в страната, съобщават на своята интернет страница организаторите от Дружеството на кардиолозите в България. Инициативата ще се осъществи в периода 29 септември – 7 октомври 2025 г.

Проявата е част от основните национални активности на Дружеството по повод Световния ден на сърцето – 29 септември, насочена към изграждане уменията на учениците да избират здравословен начин на живот.

Подкрепа за провеждането отново е изразена от Министерството на образованието и науката,

отбелязват от Дружеството на кардиолози. От МОН е изпратено писмо до регионалните управления на образованието, за да се предостави информация на директорите на училищата за включването им в инициативата.

„Инициативата ще допринесе за повишаване на интереса към приложимостта на биологията и здравното образование в живота и ще предизвика желание за учене по забавен, приятен и ангажиращ начин, като ще подкрепи усилията на преподаватели и родители в тази превенция“, посочва в писмото си до МОН председателят на Дружеството на кардиолозите проф. Кирил Карамфилов.

През 2024 г. в над 100 училища с подкрепата на МОН и на регионалните управления на образованието са организирани посещения на кардиолози, които изнасят презентациите пред ученици от всички класове. От Дружеството с подкрепата на МОН са изработени и обучителни материали, които достигат до класните ръководители, които, на свой ред, да ги представят в часа на класа пред учениците, както и чрез образователните платформи и социалните канали – и на родителите.

Световният ден на сърцето – 29 септември, ще бъде отбелязан за 25-и път тази година.

Инициативите за 2025 г. са обединени под мотото „В ритъма на сърцето“, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечносъдовите заболявания.

Дружеството на кардиолозите в България традиционно се включва в световната инициатива с разнообразни активности във все повече населени места. Целта е да се насочи вниманието на хора от всички възрасти към физическата активност като един от основните фактори за профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Само по 30 минути упражнения на ден помагат за справяне с 80 на сто от тези болести, но въпреки това всеки трети възрастен е със слаба физическа активност.

Движете се по 25 минути дневно в продължение на 25 дни през септември в чест на Световния ден на сърцето,

призовават от Световната сърдечна федерация. Подходящи активности са ходенето, танците, бягането, карането на колело, както и всяка друга любима форма за раздвижване и спорт във всекидневието, отбелязват от Дружеството на кардиолозите.