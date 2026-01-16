Зелената сделка на Европейския съюз поставя водорода като основен елемент в осигуряването на чиста енергия за индустрията и транспорта. Очаква се нововъзникващият сектор на водородните технологии да се разрасне значително. А за това ще бъде необходима критична маса от квалифицирани специалисти.

Това става ясно от представянето на Европейската стратегия за умения във водородния сектор (European Hydrogen Skills Strategy).

Документът очертава настоящите и бъдещите потребности от кадри

и трасира пътя за провеждане на обучения (в т.ч. и на обучители) и придобиване на квалификации за бързо развиващата се водородна индустрия. Според прогнозите до 2030 г. водородният сектор в Европа има потенциал да създаде до 1 милион нови работни места, което налага спешни действия в областта на образованието и професионалното обучение.

Европейската стратегия за водородни умения е резултат от широкообхватно изследване, проведено между ноември 2022 г. и март 2023 г. от партньорите по проекта Green Skills for Hydrogen, съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Анкетирани са представители на общо 146 заинтересовани организации от 23 държави в ЕС. Документът представя цялостен преглед на нуждите от човешки ресурси

В рамките на изследването са идентифицирани над 200 ключови професионални профила

с високо търсене и са анализирани специфичните „водородни знания“, необходими за тези дейности. Най-голямо търсене има в технически профили: инженери и техници – особено с опит в химически процеси и индустриално инженерство; високоволтова електрическа енергия; автоматизация, електроника, електрохимия (електролизни и горивни клетки); поддръжка, техническа експлоатация, инсталации, безопасност (HSE).

Дефицит се наблюдава при мениджъри, проектни ръководители и професионалисти в публичната администрация, отговорни за одобрения и регулации на водородни проекти.

Според направената оценка на налични обучения и програми за квалификация в момента в много компании квалифицирани умения се придобиват чрез обучения на работното място и кратки курсове. Въпреки че броят на високоспециализираните академични програми (магистърско нивo) в областта на водорода и горивните клетки се е увеличил през последното десетилетие, липсват достатъчно програми за кратко професионално обучение на специалисти, които вече работят, но искат допълнителна квалификация.

Европейската стратегия за водородни умения очертава план за действие в отрасли с намален интензитет и региони в преход, като предлага възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация на кадри в рамките на водородния сектор.

В стратегията са формулирани шест стратегически оси за развитие.

Такива са разработване на модулни обучения – гъвкави курсове, съобразени с нуждите на индустрията. Дефиниране на стандарти за обучение и квалификация. Подобряване на достъпа до продължаващо професионално обучение с участието на работодатели и публични институции. Създаване на онлайн общност – информационен хъб и база данни за обучения, професионални роли, стандарти, добри практики. Поощряване на мобилност на учащи и обучители между държавите – заради недостига на квалифицирани кадри на местно ниво. Повишаване на атрактивността на водородния сектор чрез популяризиране на възможностите.

Европейската стратегия за водородните умения помага да се съгласуват нуждите на индустрията с образователните програми, така че да има достатъчно квалифицирани кадри преди бума на проекти.

Европейската стратегия за умения във водородния сектор (European Hydrogen Skills Strategy) е първият от основните документи, разработени по проекта Green Skills for Hydrogen, който ще завърши в средата на 2026 г. От България партньор по проекта е Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ при БАН (ИЕЕС – БАН), който участва в проучвания и провежда начални обучения. Институтът осъществява своите задачи по Проекта с подкрепата на Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет, асоцииран партньор по Green Skills for Hydrogen, и Центъра за компетентност ХИТМОБИЛ – уникална за страната и региона инфраструктура, фокусирана върху научно-приложни изследвания в областта на иновативни системи за съхранение на възобновяема енергия и електромобилност.