Учителската професия е сред най-обществено значимите и уважавани в световен мащаб. Наред с основното възнаграждение, действащата нормативна уредба дава възможност трудът на учителите да бъде допълнително заплащан при определени условия. Такива възнаграждения се предвиждат за извъннормативна преподавателска дейност, постигнати резултати, наставничество, участие в изпитни комисии и други специфични професионални ангажименти. В статията е представен обобщен преглед на допълнителните възнаграждения, регламентирани в Наредбата за нормиране и заплащане на труда, както и основанията за тяхното изплащане.

Наредбата за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, определя

държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.

На основание разпоредбите в Наредбата в брутната работна заплата на персонала в държавните и общинските институции, изброени по-горе, освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения:

за изпълнение на учебни часове по учебни предмети над минималната норма преподавателска работа, ако те не са отчетени при определяне на основната работна заплата; за професионално квалификационна степен, ако не е включена като елемент в основната работна заплата; за преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет „чужд език“; на класен ръководител – за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, както и на учител в детска градина – за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители; за безплатна храна – на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата; за постигнати резултати от труда през учебната година; за проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади; за изпитване на един ученик в задочна, индивидуална, комбинирана, дистанционна и самостоятелна форма на обучение и за провеждане на приравнителни изпити; за провеждане на държавен изпит по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация по професията/специалността; за наставничество – за подпомагане на новоназначен учител за срок до една година.

Според Наредбата в

брутната работна заплата на персонала в изброените държавни и в общинските институции може да се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения,

ако са определени във вътрешните правила за работната заплата и/или в колективен трудов договор:

за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа и училищата към местата за лишаване от свобода; за официални празници или за началото на учебната година – до три пъти годишно; за работа с деца и ученици със специални образователни потребности – на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, провеждащи интегрирано обучение и възпитание; за участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; за провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език.

С национални програми или в колективен трудов договор, с вътрешните правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други видове допълнителни трудови възнаграждения.

