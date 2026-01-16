Нов офис и зала за обучения бяха открити в Националния фокусен център, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Неговата основна задача е да подпомага работата в изграждащите се 27 младежки центъра в страната.

„Мисията на този фокусен център е важна за надграждане и продължаване на политиките в подкрепа на младите хора, които започнаха с финансиране по Норвежкия механизъм и бяха надградени с различни инициативи през годините“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той изрази удовлетворение, че пет години след като в Националния план за възстановяване и устойчивост е заложено финансиране за тези приоритетни дейности, вече има не само структуриран Национален фокусен център, но и мрежа от екипи, които ще работят в страната.

За реализацията на целия проект са предвидени 3,5 млн. лева по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Националният фокусен център е изграден от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Министър Вълчев поздрави директора Лало Каменов и младежите, които работят в новия център и посещават млади хора в цялата страна, за да ги подкрепят и насочват чрез неформално образование, като развиват и тяхното критично мислене и гражданска активност.

По време на събитието бе представен и деветчленният екип на фокусния център с ръководител Ахмед Куйтов, в който има и по-опитни, и по-млади медиатори и младежки работници.

Центърът е определен за основно методическо, информационно и обучително звено, което координира дейностите на младежките центрове в страната.

МОН осигури съфинансиране от 100 000 евро за ремонт на предоставените помещения за офис и обучителна зала, както и за тяхното обзавеждане и оборудване. В модерни условия ще се подготвят екипите на 27 младежки центъра в страната.

Планирани са обмяна на опит, идеи и добри практики между младежките центрове, включително с други организации в областта на младежките дейности в страната и чужбина.

Целта е да се подпомага преодоляването на социалната изолация и професионалната реализация на пазара на труда на млади хора от уязвими групи чрез формални или неформални партньорства с местния бизнес.