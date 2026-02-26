„Сдружението „Архитекти на бъдещето“ е начинът да продължа мисията и призванието си, влагайки целия си опит, енергия и грижа в каузи, които да подкрепят образованието и хората в него. Това са децата, учениците, учителите, родителите, училищните общности“, казва пред „Аз-буки“ д-р Ваня Кастрева.

От учителската катедра, през директорския кабинет на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, управлението на столичното образование и отговорността като заместник-министър – професионалният път на д-р Ваня Кастрева очертава цялата картина на една система, в която се изгражда бъдещето на България.

Сдружението е учредено в обществена полза заедно с нейни приятели, съмишленици и семейство. В основата стои убеждението, че образованието е жива среда, изградена от доверие, общност и споделена отговорност.

„С хората, с които вървим заедно, вярваме в силата на общността и разбираме нуждите на всички участващи в съвременния образователен процес. Бихме искали да създаваме възможности, които да вдъхновяват децата и учениците и да подкрепят всички. Нито родителите, нито учителите, нито децата могат да се справят сами по пътя на личностното развитие“, подчертава д-р Кастрева.

Символът на Сдружението – бялата лястовица – носи послание за надежда, вяра и любов.

„Вярвам, че не само с мечтите си, а най-вече с действията си можем да подпомогнем образователната системата да продължи с достойнство не само да пише своята история, но и да вдъхновява учениците да израстват като строители на бъдещото по-добро българско общество“, отбелязва още тя.

За д-р Кастрева „Архитекти на бъдещето“ е нов етап, който естествено надгражда дългогодишния ѝ път като началник на РУО – София-град. Натрупаният опит днес намира израз в каузи, насочени към ценностите, развитието и подкрепата на образователната общност в нейната цялост – предучилищно, училищно и висше образование.

Едно от основните направления в работата на Сдружението е „Грижа и отговорност за бъдещето“ – обръщане към корените, идентичността и традициите на българското образование.

В този дух е и стенописът „Васил Левски и времето“, който бе открит в столичното 50. ОУ „Васил Левски“ и е дело на Николай Гърков. Той е дарение д-р Ваня Кастрева и е първата стъпка от инициативата „Корени и съзидание“ на Сдружението.

Върху него е изписан един от най-емблематичните цитати на Васил Левски – „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“.

Мястото за стенописа не е избрано случайно. Д-р Ваня Кастрева е възпитаник на 50. ОУ „Васил Левски“. Така благодарността от дългогодишната екипна работа за децата на София намери своя израз в почит към патрона на училището. Стенописът е създаден със средства, събрани по време на благотворителната инициатива „Приказка без край“ през септември 2025 г.

Фигурата на Апостола заема централно място в ценностната рамка на Сдружението. „За мен фигурата на Васил Левски в новата българска история няма аналог. Апостолът казва: „Дела трябват, а не думи… Всичко се състои според нас в нашите задружни сили“. Това е и нашето послание. Бих искала нашето сдружение да обединява хора, за да бъдат те апостоли на добротата. Дарявайки добро, ти даваш посока, пример и изграждаш ценностна система. Изграждаш добродетели, докосвайки сърцата не само на децата, а и на всички, които имат връзка с тях“, казва д-р Кастрева.

Стенописът поставя началото на поредица от „пространства за вдъхновение“ – места, които съхраняват памет, възпитават ценности и насочват към бъдещето.

Кариерното ориентиране е друга важна линия в дейността на „Архитекти на бъдещето“. „Важно е учениците да срещнат вдъхновяващи професионалисти и примери за пътя към успеха“, подчертава д-р Кастрева. Идеята е младежите да разговарят с успешни хора от различни сфери, да чуят истории от първо лице и да видят как се намира правилната посока – чрез труд, непрекъснато учене и последователност в целите.

Първата вдъхновяваща среща вече се състоя – седмокласници от три столични училища се срещнаха с шеф Иван Манчев и имаха възможност да погледнат отблизо към професията готвач, към отдадеността и постоянството, които стоят зад успеха.

„Шеф Манчев е пример за това, че трябва да се върнем и да помогнем на училището, което ни е дало не само знания, приятелства, вдъхновение, но и посока в личностното развитие. И ще работим, за да изграждаме заедно тези общности на поколенията“, казва д-р Кастрева.

Важен акцент в мисията на Сдружението е Лидерската академия „Архитекти на бъдещето“ – обучителна програма за ученици, насочена към развитие на лидерски умения, емоционална интелигентност, комуникация и увереност. Академията създава среда, в която младите хора изграждат умения за общуване, работа в екип, поемане на отговорност и лична позиция.

Тази дейност се вписва в по-широката цел на Сдружението – създаване на подкрепяща среда за учене и благополучие, в която всеки може да открие посока и увереност.

„Заедно градим бъдещето, защото, когато сме заедно, тогава сме силни. Всеки може да получи вдъхновение и подкрепа от този до него“, казва д-р Ваня Кастрева.

В тези думи се съдържа философията на „Архитекти на бъдещето“ – мисия, която обединява, вдъхновява и изгражда. Каузата продължава чрез хората, които вярват, че бъдещето се създава днес – с грижа, с отговорност и с отдаденост към образованието.