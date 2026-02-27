Съдиите и съдебните служители от Окръжния и Районния съд в Кюстендил се включиха за поредна година в благотворителната инициатива на Българския Червен кръст „Мартеничка с кауза“.

Целта на кампанията е да се съберат средства за деца в неравностойно положение, които да бъдат използвани за организиране на занимания и летни лагери,

осмислящи свободното им време през ваканцията. Мартениците са изработени с много старание от младежите и бабите доброволци на БЧК – Кюстендил.

В Съдебната палата инициативата бе представена от Ксения (родена в Молдова), Данило (роден в Украйна) и Ангел – ученици в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил, заедно с д-р Емилия Кацарска – директор на БЧК – Кюстендил. Те бяха посрещнати от съдия Пенка Братанова от Окръжния съд и съдия Чавдар Тодоров от Районния съд.

„Благодарим! Във Ваше лице всяка година срещаме подкрепа, човещина и топлина. Набраните средства ще помогнат за летни лагери за деца в неравностойно положение. През 2025 г. лагерът се проведе в град Бобошево“, сподели д-р Емилия Кацарска.

Кампанията ще продължи в Районния съд – Дупница, а желаещите да се включат, могат да закупят мартеници и да подкрепят добрата кауза.

„Кампанията „Мартеничка с кауза“ не е само събиране на средства, тя е урок по доброта, съпричастност и гражданска активност. Всеки може да се включи, да подари усмивка на дете и да стане част от общността, която подкрепя бъдещето на най-малките“, обявиха и младите доброволци на БЧК.