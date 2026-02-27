Ивелина СТОЯНОВА*
Появи се новина, че жители на Лондон не са успели да гледат новогодишната фойерверка, тъй като близкият парк е бил затворен поради опасения за сигурност. Съобщава се също, че за светлинното шоу са използвани над 12 хиляди фойерверки. Има ли грешки в тези употреби?
Думата фойерверк е от немски произход и означава ‘пиротехническо средство, съдържащо слаб експлозив, което се взривява във въздуха и гори с различни цветове’. Думата е от мъжки род – фойерверк (единствено число), два/няколко фойерверка (бройна форма за множествено число), много фойерверки (обикновено множествено число).
Следователно в цитирания текст има две грешки
– неправилна форма за женски род и липса на бройна форма след числителното 12 000. Най-често думата се употребява в множествено число и вероятно това е причината да не се разпознава родът на тази чужда дума.
Има и други подобни думи от чужд произход, които са от мъжки род, но погрешно се приемат за думи от женски род. Такъв пример е думата бакенбард: Имам няколко бели косъма на левия бакенбард (а не *на лявата бакенбарда).
Думи като пантоф, бонбон и комбайн също може да се срещат в разговорния език като думи от женски род (*пантофа, *бонбона и *комбайна), но книжовна е думата в мъжки род.
*Д-р Ивелина Стоянова е главен асистент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.
