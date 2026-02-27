Българската диаспора е жива част от нашата национална общност. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Наталия Михалевска при представянето на Института за българската диаспора и културното наследство зад граница към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), съобщава Пресцентърът на МОН.

По думите ѝ създаването на структурата е ясен знак, че българската държава мисли стратегически за хилядите сънародници, които носят България в сърцето си, независимо от разстоянията.

„Това не е просто още една подадена ръка към българите зад граница. Това е начин и българите в България – учениците, студентите, училищата, да познават историческото минало и да разбират защо трябва да се гордеят, че са българи“, подчерта тя.

Заместник-министър Михалевска акцентира и върху необходимостта от тясна свързаност между работата на българските учени с неделните ни училища по света, както и с лекторатите по българистика в чуждестранните университети.

По време на събитието бяха представени и първите научни издания на Института – сборник с научни доклади и алманахът „Духовност българска: 155 години от учредяването на Българската екзархия и 80 години автокефалия“.

Председателят на Съвета на настоятелите на УниБИТ проф. Стоян Денчев отбеляза, че свързването на двете годишнини очертава пътя от борбата за духовна самостоятелност до нейното утвърждаване като част от националната идентичност. „Подобни юбилейни дати дават възможност за осъзнато връщане към фундаменталните въпроси за принадлежността и историческата памет. Това е акт на културна зрялост“, посочи той. И подчерта, че инициативата е включена в националния културен календар за 2025 г.

„Новата структура беше създадена през есента на 2025 г., като вече работи активно по три проекта – изследване на културологичния профил на българската диаспора, проект за българските общности на Балканите и проект за тенденциите при съвременните български общности, създадени след 1989 г.“, отбеляза директорът проф. Боряна Бужашка.

Институтът ще изследва историята и културата на българските общности зад граница и ще анализира актуалните въпроси, свързани с тяхното развитие и подкрепа. Той ще работи и за съхраняване на българската идентичност, като предвижда и привличане на студенти, специализанти и докторанти от диаспората.

На събитието присъстваха президентът на Република България (2002 – 2012) Георги Първанов, ректорът на УниБИТ проф. Ирена Петева, заместник-директорът на Института д-р Венцислав Велев, деканът на Факултета по библиотекознание д-р Христина Христова, учени, общественици и др.