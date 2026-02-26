В столичното 50. ОУ „Васил Левски“ се обучават 487 деца. Това е максимумът, който физическата среда позволява да бъдат приети. Всички те са от кв. „Драгалевци“. „Най-доброто училище е най-близкото до дома, поне за учениците от начален етап. Обхващаме само деца от първа група – тези, които са с уседналост над три години. Децата в квартала са много, тъй като в него дойдоха много млади семейства“, споделя директорката Валентина Макавеева.

В училището са сформирани 21 паралелки, а обучението се осъществява на две смени. Всички първокласници са включени в целодневна организация на учебния ден. След II клас броят на групите постепенно се намалява.

За възпитаниците на 50. ОУ се организират 22 клуба за занимания по интереси в различни тематични направления.

По проект „Успех за теб“ работят 11 групи за обща подкрепа и 6 групи за допълнителна подкрепа. По Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ са сформирани още шест групи в направления „Спорт“ и „Изкуство“. Провеждат се и консултации по отделните учебни предмети – както за ученици със специални образователни потребности, така и за деца с изявени дарби.

„Родителите разбират, че след IV клас децата трябва да се подготвят самостоятелно. Ако този навик не е изграден, първите месеци в прогимназиалния етап могат да бъдат по-трудни“, споделя наблюденията си директорката.

Училището разполага с 14 класни стаи, като всяка е оборудвана с високотехнологични интерактивни дисплеи. По проект „Изграждане на училищна STEM среда“ се изграждат два STEM кабинета – единият е с VR очила и 3D принтери, а другият – с лего конструктори. Съвременно оборудван е и компютърният кабинет.

„Учителите непрекъснато участват в различни форми за допълнителна квалификация, в резултат на което няма учител, който да не използва иновативни методи на преподаване, включително и информационни и комуникационни технологии за осъвременяване на своята работа“, отбелязва Макавеева.

Училището е включено в списъка на иновативните училища от 2023/2024 г., като темата на иновативния проект е „Осмели се да знаеш“. Иновативните практики са свързани с използване на интерактивни методи на преподаване – проектно базирано обучение, обърната класна стая, STEM подход и др.

Иновативни дейности се организират преди началото на учебната година за учениците от I клас, като се провежда адаптационна седмица. Родителите оставят децата си сутрин, а училищният колектив организира за тях различни дейности – игри в двора за по-добро социализиране, рисуване и активни методи за общуване, разходка до Драгалевския манастир, опознаване на училищната среда и условия. Ученици от по-големите класове също се включват в инициативите.

„Стремежът ни е децата да се адаптират и да се чувстват добре. На база на контактите, които първокласниците създават, се опитваме да ги разпределим така, че да няма конфликти“, обяснява директорката.

Събеседничката ми посочва още, че децата в школото винаги си помагат – при загуба на предмети, при общуване между ученици на различни възрасти.

Като част от иновацията училищният колектив споделя материали в общо онлайн пространство с методически ресурси, училищни документи, планове, графици, разработки на иновативни уроци и др.

„За колегите това е много полезно, защото само отварят диска и виждат всичко, което ги интересува. А за нас, като ръководство, това е много бърза и реална обратна връзка, когато се нуждаем от информация“, посочва Макавеева. Идеята е след края на иновацията облачното пространство да продължи да се използва и допълва.

50. ОУ „Васил Левски“ получава най-висока оценка за учебната 2024/2025 г. при инспектирането от Националния инспекторат по образованието. Признание за добрите практики в училището и високите резултати в управлението на качеството на образованието е и последвалото отличие, което Инспекторатът дава на 50. ОУ „Васил Левски“. То е сред 16-те образователни институции, отличени в годишния конкурс „Знак за качество“.

„Ние бяхме единственото основно училище. Това отличие е привилегия. Училището ни е малко, но много подредено. Тук работят изключително добри преподаватели, с отношение към децата и в прекрасни отношения с родителите“, заявява директорката. По думите ѝ педагозите в школото са отдадени на работата си и ангажирани към образованието. Тя споделя, че ги съветва, когато влизат в класа си, да си представят, че това са техните собствени деца, което подобрява взаимодействието в класната стая.