Над 240 организирани ученически групи са посетили образователната изложба „Какво става със Земята“ в „Музейко“ от нейното откриване досега, съобщават от Пресцентъра на Столична община.

„Интересът към изложбата показва, че когато образованието се случва чрез преживяване, резултатите са видими. За нас е важно децата да получават знания по начин, който ги ангажира и провокира да мислят“, каза заместник-кметът в направление „Култура и туризъм“ на Столичната община Благородна Здравкова по време на открит урок за ученици от III и IV клас на 145. ОУ „Симеон Радев“.

По думите ѝ Общинският културен институт Научно-образователен детски център Музейко е отличен пример как образованието може да излезе извън рамките на класната стая и да се превърне в реално преживяване. „Темата за климата е тема за бъдещето на тези деца – и именно затова трябва да бъде представена по разбираем и въздействащ начин“, подчерта още Здравкова.

Откритият урок е част от партньорството между Столичната община, „Музейко“ и училищата в София за насърчаване на интерактивните форми на обучение извън класната стая. В рамките на посещението учениците участват в специален модул, посветен на климатичните промени и взаимодействието между природните системи на Земята.

Изложбата „Какво става със Земята“ е създадена през 2025 г. по повод 10-годишнината на „Музейко“ и включва експериментални модули, интерактивни и визуални инсталации. Те представят по достъпен начин процеси като въглеродния цикъл, глобалното затопляне, топенето на ледовете и връзките между биосферата, литосферата, хидросферата и криосферата.

Сред най-впечатляващите елементи са диорамата за въглеродния отпечатък, интерактивните сценарии, показващи как урбанизирани пространства могат да се окажат под вода при различни климатични прогнози, както и зоната с атмосферни явления, която чрез звук и светлина пресъздава силата на екстремните климатични събития. Учениците имаха възможност да чуят автентичен звук от топящи се ледове в Антарктида и да наблюдават чрез термовизуални ефекти как различните градски повърхности задържат топлина и се превръщат в т.нар. „градски топлинен остров“.

През 2025 г. „Музейко“ отчита рекорден интерес – близо 550 организирани групи,

което представлява почти двойно увеличение спрямо предходни години. Данните показват устойчива тенденция образователните институции да търсят интерактивни и практически форми на обучение, които ангажират учениците и развиват критично мислене.

Столичната община продължава да подкрепя инициативи, които свързват образованието с културните институции на града и дават възможност на децата да усвояват знания чрез активно участие и личен опит.

Изложбата „Какво става със Земята“ остава отворена за организирани училищни посещения до края на втория учебен срок. Учителите могат да заявят участие и да включат темите за климата и устойчивото развитие в учебния процес чрез практическо и вдъхновяващо преживяване. Аз-буки