Проучване, което цели идентифициране и валидиране на кандидат-гени, отговорни за толерантност към стрес и по-високо качество на плодовете при над 600 линии домати, е сред 81 одобрени за финансиране по поканата за обмен на персонал по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) за 2025 г.

Проектът „Рамка за генетични изследвания, основани на естествени вариации в популациите, за толерантност на домата към многобройни стресови фактори“ (A Natural Variation-informed Systems Genetics Framework for Tomato Multi-Stress Tolerance) с акроним SOLGENSYS е с координатор Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив (ЦРСББ).

„По Програмата към Европейската комисия бяха подадени общо 363 проекта, 81 от които са били успешни. SOLGENSYS е единственият от тях с български координатор – Центъра по растителна системна биология и биотехнология. Центърът участва като партньорска организация в още един проект, който е спечелил финансиране по Програмата. Неговият акроним е FRUITFUL, а координаторът е от Ирландия“, посочва пред „Аз-буки“ д-р Веселин Петров – ръководител на отдел „Финансиране и проектна дейност“ в ЦРСББ и един тримата координатори на SOLGENSYS.

Допълва, че проекти, развивани по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, значително увеличават възможностите за колаборация между институциите. Стимулират кариерното развитие на младите учени чрез предоставяне на възможност за специализация в чуждестранни лаборатории. Осигуряват средства за работа по конкретна научна тема от интерес за повече от една институция. Ускоряват и обмяната на добри практики и знания между изследователи от различни краища на света.

В рамките на Проекта учените ще изследват какви гени и геномни признаци влияят върху количеството и качеството на плодовете на домата, особено когато растенията са подложени на неблагоприятни условия, като засушаване и високо засоляване на почвата.

„Целта е да се открият ключовите генетични фактори, които помагат на доматите да се справят със стреса и въпреки това да дават добър и качествен добив. Тези открития ще послужат като основа за създаване на по-устойчиви сортове към климатичните промени на XXI век“, обяснява д-р Петров.

За целта ще се използват съвременни високотехнологични методи, които позволяват да се анализира как функционират и как се регулират гените, какви вещества се натрупват в растенията и как те реагират на стресови условия. Чрез обединяване на цялата информация учените ще могат да направят връзка между конкретни генетични фактори и видимите характеристики на доматите, като добив, вкус и качество на плодовете.

Проектът ще се реализира за период от 4 години и в консорциум от 8 научни институции и компании от България (ЦРСББ и Института по зеленчукови култури „Марица“), Ирландия („БиоАтлантис“), Нидерландия („Енза Заден“), Румъния („Хектар“), Италия (Университет в Торино), Франция (Френски национален център за научни изследвания, CNRS) и Аржентина (Национален университет на Росарио).

Общо трима изследователи от Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив ще координират дейностите по проекта и още 11 ще бъдат командировани за период средно около 8 месеца всеки, за да извършат изследователска дейност за реализирането му.

„В чуждестранните институции учените от Центъра ще провеждат полеви изследвания в различни климатични условия за влияние на абиотични стресови фактори на средата (засоляване и засушаване), както и предварителното приложение на биостимуланти с цел предпазване върху различни характеристики на домата. След това ще бъдат извършвани и цялостни молекулярни анализи за идентифициране на гените, свързани с поведението на растенията и придобиването на устойчивост“, разясняват от координатора на проекта SOLGENSYS.

Центърът също ще приема посещенията на гостуващи учени от всички чуждестранни институции от консорциума.

В Пловдив ще работят общо 9 изследователи, а най-дълго в България ще бъдат учени от Аржентина, Италия и Ирландия.

Центърът по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив е първият Център за върхови постижения в България. Създаден е в Пловдив по проекта PlantaSYST през 2015 г. с финансовата подкрепа на ЕК по Програма „Хоризонт 2020“, както и на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. През новия програмен период Центърът е подпомогнат и от ИА „Програма за образование“ чрез Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от ЕС.

Центърът е независим изследователски институт и проектната дейност е от ключово значение за устойчивото му развитие. В момента екипът кандидатства и работи по десетки мащабни научни изследователски проекти (национални и международни), повечето от които се реализират в партньорство с утвърдени научни институти от целия свят. По тях в Центъра вземат участие учени както от България, така и от държави като Италия, Полша, Германия, Гърция, Южна Африка, Ирландия, Южна Корея, Индия, Пакистан и др.