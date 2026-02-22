Училище, което е различно и впечатлява не само с модерна материална база, но и с много будни ученици – това видя екип на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, който гостува на учители и ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас.

Училището е първото в страната, което въвежда специалността „Програмиране на изкуствен интелект“ още през учебната 2021/2022 г.

Завършилите тази специалност могат да се реализират в ИТ индустрията, където ще създават решения за даване на прогнози за процеси, анализ и обработка на данни и създаване на приложения, които ще се самообучават и ще помагат на хората във всекидневието, както и в сложни процеси, свързани с вземане на решения.

В гимназията ни посрещна директорката Димитрина Тодорова, а след това се срещнахме с ученици от XI и XII клас от специалността „Програмиране на изкуствен интелект“. Двама от единайсетокласниците – Жаклин Янкова и Калоян Иванов, са част от българския отбор High Five, който се нареди в топ 5 на най-добрите отбори в света, представили своите проекти по време на глобалния Demo Day миналата година. Гимназията в Бургас е единственият представител на България, който участва във финала на международния хакатон Teens in AI 2025. По време на състезанието Жаклин и Калоян разработват сайт, който показва колко е важно дрехите да бъдат рециклирани, и колко много вода се изразходва за производството на текстил.

„Гимназията ни дава невероятни възможности за развитие“, разказва Жаклин. Тя все още не е мислила къде точно ще продължи обучението си след дипломирането си, но в едно е сигурна – ще бъде в сферата на изкуствения интелект. Това, което учи, истински ѝ харесва и знае, че ще продължи в тази посока.

Талантливото момиче се явява и на Международната олимпиада по роботика (IRO) 2024/2025 г., която се провежда в Бусан, Южна Корея. Участниците са над 3000 от 1717 отбора, представляващи 23 държави.

Тогава заедно със съотборника си в изключително оспорвана битка завоюват третото място с видео разработката Creative Movie Senior H. „Най-общо казано, направихме малък робот, който може да събира боклуци от плажа“, обяснява Янкова. Българският отбор получава специална награда.

Съученикът ѝ Калоян Иванов споделя, че е решил да продължи образованието си зад граница. „Искам да пътувам, да натрупам опит и да се върна в България“, казва той. На същото мнение е и връстникът му Стилиян Димитров. Обяснява, че иска да учи извън България, защото иска да види нещо ново и да разшири кръгозора си.

Сред събеседниците ни е и Кристиян Димитров, който също е много талантлив бъдещ инженер и участва в хакатона „Професиите на бъдещето“ (EcoMove) през 2025 г. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас е не само домакин на състезанието, но и негов инициатор. В продължение на три дни училището пулсира като творческа лаборатория, в която идеи, знания и практика се преплитат в живо технологично поле. Състезанието е разделено на три възрастови групи: VII – VIII клас („Учене чрез правене“), IX – X клас („Зелени инициативи за бъдещето“) и XI – XII клас („Данните на бъдещето“).

В категорията „Данните на бъдещето“ отборът, в който участва Калоян Иванов – Chroniq, се класира на първо място, а този на Кристиян Димитров – GtBit, заема второ място.

Младежите, с които имаме удоволствието да разговаряме, наистина са различни – представители на ново поколение с голямо бъдеще. Мечтаят за възможността да работят от вкъщи и седмицата да има четири работни дни. „Така ще можем да работим от всяко кътче на света“, казват вкупом те.

Няма как да не ги попитаме и какво мислят за Chat GPT и дали той може да преобърне представите ни за живота. И те са категорични, че във всичките си форми изкуственият интелект не може да измести човека, а може да му бъде единствено помощник.

„Изкуственият интелект не е това, което всички си мислят. Например Chat GPT е само част от изкуствения интелект. Той е инструмент и е опасен толкова, колкото може да бъде опасен и гаечен ключ. Направен е, за да изпълнява команди“, включва се в разговора и учителят по компютърни науки в гимназията Калоян Тотев. Завършил е специалността „Софтуерно инженерство“ в Бургаския свободен университет. След това продължава обучението си с втора магистърска програма. Работи година и половина в ИТ индустрията за германска компания и търси възможности за повишаване на експертизата си в технологичния сектор.

Калоян Тотев е млад учител и учениците наистина много го харесват. Това си личи дори по начина, по който разговарят помежду си. „Винаги съм обичал да обяснявам. Това ми доставя удоволствие“, разказва младият учител. Съвсем спонтанно решава да започне работа в гимназията. Случайно вижда обявата и решава да кандидатства. И за своя голяма изненада разбира за себе си, че това е неговата сфера за развитие. Понастоящем работи в тясно сътрудничество и с екип от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за развитие на специалността „Изкуствен интелект“.

В гимназията имат свой собствен AI сървър, който използват за работата на учениците.

Всеки дванайсетокласник в училището работи в продължение на година по собствен проект, който след това защитава пред съучениците си. Тази година проектите са 23, а сред тях и такъв, който може да бъде в помощ на болните от епилепсия.

„Идеята ни е да намерим начин как да засичаме мозъчните вълни и да можем да разберем кога ще бъде следващият пристъп“, обяснява Тотев. Учениците разписват новите езикови модели и ги тренират в продължение на седмици. „Точно това трениране изисква голяма компютърна мощ и затова решихме да си направим собствен сървър“, посочва учителят. Сървърът е разделен на 23 компонента и всеки от учениците използва част от него. „И дори тази частичка е в пъти по-мощна от домашните им компютри“, казва още той.

На въпрос дали проектите, по които работят учениците, ще достигнат до широката общественост и хората, които имат нужда от тях, Тотев отговаря: „Това изцяло зависи от тях. Те са будни младежи и имат големи способности. Дали след като завършат, ще продължат да се занимават с това, или ще изберат друго, не знам. Истината е, че се опитваме да ги подготвим за света. Но не трябва да забравяме, че те са едва 18-годишни. Работят по учебни проекти с голям потенциал, но засега го правят на ниво училище“, завършва той.