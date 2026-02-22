„Близо 1000 детски творби получихме за XXIII конкурс за детска рисунка „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие“. Рисунките са на деца от цялата страна – училища, школи по изкуства и други. Радваме се на големия интерес и на това, че децата на България творят и знаят кой произвежда истинския мед“, коментира за „Аз-буки“ Румен Балински от Областния пчеларски съюз в Плевен.

Конкурсът е част от международното изложение „Пчеларство – Плевен 2026“.

Организира се от „Партнерс Експо“ ООД и Областния пчеларски съюз под патронажа на Министерството на земеделието и храните и Областна администрация – Плевен. С най-богата колекция от творби се е отличила плевенската арт школа „Колорит“. Организаторите бяха подготвили грамоти, бурканче пчелен мед и други предметни награди за малките художници на възраст от 3 до 16 години.

В рамките на три дни (13 – 15 февруари) в Плевен си дадоха среща над 120 изложители – пчелари, фирми и организации от 20 държави.

„Имахме участници от Австрия, Италия, Босна и Херцеговина, Гърция, Финландия, Унгария и други. Освен че представиха продукцията си, по време на форума проведохме дискусии по актуални теми, свързани с развитието на пчеларския бранш, предизвикателствата пред сектора и възможностите за устойчиво развитие“, коментира още Румен Балински.

За него пчеларството не е просто хоби, не е само професия, а мисия. Той е от род, отглеждал пчели поколения назад. Фамилията му е доказателство за това. В превод от турски „балини“ означава „медари“. А Румен Балински е най-известният пчелар от семейството. Познат е като вдъхновител и организатор на най-голямото българско пчеларско изложение-договаряне „Пчеларство – Плевен“.

„Вярвам, че пчелният мед и чистите пчелни продукти, без примеси и добавки, даряват здраве и дълголетие. В годините съм провеждал редица беседи с ученици по темата и съм отворен за подобни срещи. На децата трябва да им се обяснява, да им се показва, за да знаят и правят правилните избори за своето здраве“, категоричен е Румен Балински.

Част от рисунките от националния детски конкурс бяха подредени в изложба по време на изложението „Пчеларство – Плевен 2026“.