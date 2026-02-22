Да бъде създаден Национален център за спортна наука и иновации в „София Тех парк“, реши Министерският съвет. Той ще допринесе за оптимизация на подготовката на елитни спортисти, намаляване на риска от травми, по-прецизен анализ на натоварването и възстановяването, както и за внедряване на технологии и системи с изкуствен интелект в тренировъчния процес.

Инициативата ще подпомогне разработването и прилагането на програми за двигателна активност, насочени към различни възрастови групи, ще спомогне и ще подобри достъпа до профилактика и дигитални здравни решения.

Центърът ще създаде условия за развитие на високотехнологичен научноиновационен сегмент в сферата на спорта и здравето, включващ разработки в областта на устройства и биосензори, софтуер за анализ на представянето, базирани на изкуствен интелект системи за подготовка, медицински и спортни технологии, както и създаване на стартиращи компании и спин-оф продукти.

Националният център за спортна наука и иновации ще бъде финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура, по която се финансира и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех парк“. Той ще се обособи като втори модул от Лабораторния комплекс на Парка, който се управлява и развива от Сдружението. Водеща роля като координатор в проекта ще има Националната спортна академия „Васил Левски“, която ще осигури експертен и лабораторен капацитет, посочват за „Аз-буки“ от „София Тех парк“.

Допълват, че финансирането ще бъде уточнено в процеса на развитие на проекта и изпълнение на дейностите, заложени по него, и ще зависи от броя на компаниите и научните разработки, които ще бъдат подкрепени.

Реализирането на проекта ще може да започне след актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура от Министерството на образованието и науката.

Създаването на центъра е продиктувано от неефективната и спорадична връзка между научните изследвания, технологиите и спортната дейност у нас, посочват от „София Тех парк“. Към момента съществуват експертен научен потенциал, отделни лабораторни звена и технологични разработки, които обаче трудно достигат до спортни организации и здравните политики.

Фирми от иновативната общност от години също работят със спортни клубове и техните треньори, с отделни спортисти, с Българския футболен съюз. Те внедряват редица научни и технологични решения в процеса на подготовка и наблюдение на представянето на отборите с цел повишаване на техните спортни постижения и превенцията на травми.

Досега това партньорство обаче е неструктурирано и се развива, движено само от отделните интереси на тези групи. Съвременният спорт в световен мащаб все повече зависи от управлението на тренировъчния процес чрез наука и технологии и всички, които подценяват този процес, ще изостават в постигането на върхови постижения.

„Решението на правителството създава условия за въвеждане на структуриран подход, който да позволи повишаване на спортните постижения в България чрез прилагане на най-съвременните научни и технологични инструменти, както и да подкрепи със знания, анализи и нови технологии публичните политики, които да доведат до подобряване на здравето и активния начин на живот“, подчертават от „София Тех парк“.

Основната стратегическа цел на Националния център е преодоляване на съществуващата фрагментация между научни изследвания, технологични разработки и реална спортна практика чрез създаване на устойчива платформа за трансфер на знания, иновации и услуги към директни потребители: национални спортни федерации и клубове, училища, младежки спортни структури, общини, регионални центрове за масов спорт, програми за обществено здраве и активен начин на живот, посочват и от Спортната академия.

Новият център ще бъде разпределена структура и ще се помещава в съществуващи пространства в „София Тех парк“ и в Националната спортна академия. Впоследствие, на проектна основа, може да бъдат привлечени и още институции и организации като партньори, допълват от „София Тех парк“.

Центърът ще представлява интегрирана научна инфраструктура от лабораторни, тренировъчни, медицински и дигитални звена за анализ и оптимизация на спортното представяне и физическата активност.

Ще включва лаборатории по физиология, биомеханика, спортна психология и хранене, системи за мониторинг, платформи за анализ с изкуствен интелект, както и център за данни.

От Спортната академия обясняват, че Националният център за спортна наука и иновации ще бъде изграден върху съществуващата инфраструктура и експертен капацитет на Центъра за научна и приложна дейност в спорта към НСА, като ще надгради и разшири потенциала му чрез интегриране на съвременни лабораторни, дигитални и аналитични модули, насочени към спортната физиология и биомеханика, превенция и рехабилитация на травми, анализ на спортното представяне чрез изкуствен интелект, спортна медицина и психология, национални бази данни за спортни и здравни показатели. В реализацията на тези дейности ще участват водещи експерти от НСА, преподаватели, докторанти и студенти.

„Центърът ще осъществява дейности и проекти в подкрепа на националните политики за обществено здраве, превенция на хронични заболявания и насърчаване на активния начин на живот, като подпомага не само елитния спорт, но също така образователни, университетски и общински програми за физическа активност. Това ще позиционира Националния център за спортна наука и иновации като национална референтна структура и потенциален регионален хъб за спортна наука и иновации, с капацитет за участие в европейски изследователски мрежи и проекти, както и за привличане на международни партньорства и инвестиции“, казват още от Националната спортна академия.

От резултатите от работата на Центъра ще може да се възползва на практика цялото общество, подчертават от „София Тех парк“. „Те ще обслужват не само елитния спорт, но и ще помогнат за превенция на хронични заболявания, за развитие на медицината, за насърчаване на активния начин на живот. В по-широк обществен контекст, инфраструктурата ще играе съществена роля в подкрепа на националните политики за обществено здраве и развитие на човешкия потенциал“, посочват оттам.

Центърът ще осигурява достъп до специализирана високотехнологична научна инфраструктура както за фундаментални, така и за приложни изследвания. Ще създава условия за трансфер от наука към практика чрез разработване и валидиране на иновативни продукти и услуги, пилотни и демонстрационни проекти, сътрудничество с индустрията и спортните федерации, създаване на стартиращи и спин-оф компании. Центърът ще развива и прилага съвременни дигитални решения за събиране, обработка и интерпретация на големи масиви от данни, моделиране и прогнозиране чрез изкуствен интелект, дигитални близнаци, интегрирани платформи за анализ и визуализация.

Партньор по проекта ще бъде и Българският футболен съюз. „Партньорството с Българския футболен съюз ще осигури директен достъп до националните отбори, академии и регионални структури, което ще позволи трайно внедряване и валидиране на научните разработки в мащаб, какъвто към момента липсва в българската научно-спорта екосистема“, посочват от НСА.

В подкаста на централата изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров обяснява, че на територията на efbet Национална футболна база ще може да бъде изграден лабораторен модул. Планира се и изграждането на мобилни лаборатории, за да могат да бъдат обхванати всички краища на страната, посочва Петров. Това би довело до възможност за създаването на профил на българското население от гледна точка на средните физиологични показатели. Ще може да се направи и райониране на страната по видове спорт.