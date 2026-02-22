До края на 2026 г. България ще завърши изграждането на първата за Югоизточна Европа наблюдателна станция на най-големия радиотелескоп в света за ниски честоти – LOFAR (Low Frequency Array – Нискочестотен масив). Това е паневропейски проект, който включва 52 антенни станции в осем държави: Холандия, Германия, Полша, Франция, Ирландия, Латвия, Швеция и Обединеното кралство. В ход е разширяване с допълнителни станции в Италия и в България през т. г.

Институтът по астрономия с НАО предлага възможности за участие в изграждането му чрез летен стаж за студенти, докторанти и млади учени с интерес към радиоастрономията, физиката и инженерните науки.

Изследванията на Вселената с радиотелескопа LOFAR, чиято централа е базирана в Нидерландия, обхващат научни области като слънце и космическо време, изучаването на младата Вселена, образуването на галактики, физиката на пулсарите, преходните радиоявления, космическите частици със свръхвисока енергия, междузвездната среда и космическите магнитни полета.

България, заедно с Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша, е съучредител на Европейския консорциум за изследователска инфраструктура (ERIC), създаден от Европейската комисия през декември 2023 г. LOFAR ERIC предоставя прозрачен достъп до широк спектър от научни услуги за европейската и световната общност, като насърчава сътрудничеството и дава възможност на изследователите за иновативни, широкомащабни проекти. Основната надстройка, известна като LOFAR 2.0, подобрява възможностите за изследвания и обработка на данни, като предоставя на астрономическата общност набор от усъвършенствани инструменти, характеризиращи се с обширно зрително поле, подобрена чувствителност и възможности за наблюдение в множество посоки едновременно.

Проектът LOFAR-BG е финансиран като част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020 – 2027, координирана от Министерството на образованието и науката.