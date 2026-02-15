Археолози са открили във варовикова пещера в Индонезия рисунка, която се смята за най-старото известно пещерно изкуство в света – шаблон на ръка, датиран отпреди поне 67 800 години. Това сочи проучване, публикувано в сп. „Нейчър“, съобщава БТА.

Откритието е направено от индонезийски и австралийски археолози в пещерата Лянг Метандуно на о. Муна, провинция Сулавеси.

Те използват ураново датиране, за да анализират микроскопични минерални слоеве, образували се върху и под рисунката. По този начин установяват и нейната минимална възраст, която надвишава предишните открития на скално изкуство в региона с повече от 15 000 години.

Проучването предполага, че пещерата е била използвана за художествена дейност през продължителен период, като рисунките са пресъздавани многократно в продължение на поне 35 000 години.

Учените посочват, че откритията предоставят важни доказателства за разбирането на ранната човешка миграция в праисторическия континент Сахул – древна земна маса, която някога е свързвала Австралия, Нова Гвинея и Тасмания. Екипът смята, че художниците от Сулавеси са били тясно свързани с предците на коренното население на Австралия, което подкрепя теориите, че съвременните хора може да са достигнали Сахул преди поне 65 000 години.

Шаблонът на ръката се смята за уникален в световен мащаб, като контурите на пръстите му са умишлено стеснени след създаването му, което вероятно има символично или културно значение.