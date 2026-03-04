Със спектакъл под мотото „България – това сме ние“ децата от четвърта група „Калинка“ към ДГ „Знаме на мира“ – Белене, отбелязаха Националния празник на страната ни.
„Децата с много старание и ентусиазъм изпълниха стихчета, песни и танци, посветени на свободата. Малките родолюбци рецитираха с чувство, пяха вдъхновено и танцуваха с усмивки. Припомниха ни колко е важно да пазим в сърцата си любовта към България“, съобщава за „Аз-буки“ директорката Стефка Георгиева.
Тя благодари на учителките им – Росица Добранчева и Деница Иванова, на музикалния ръководител Миглена Драшанска, на Цветана Врайкова – ръководител на клуба за народни танци, както и на Анна-Мария Иванова за хореографията на един от танците.
Подари на бъдещите първокласници две книжки, от които с помощта на учителките си ще научат още много неща за България.
Децата получиха много аплодисменти от своите родители, баби и дядовци, каки и батковци, по-малки братчета и сестричета, както и от кмета Милен Дулев, Виктория Любенова – старши счетоводител „Образование“, и учителката им Стела Личева, която бе сред гостите вече като пенсионер.
