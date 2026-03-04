Повече от 250 малчугани от 13 детски градини и подготвителна група от 9. ОУ „П. Яворов“ в Благоевград показват в навечерието на националния ни празник – 3 март, че любовта към България започва от най-ранна детска възраст. Те се превръщат в истински посланици на родолюбието по време на патриотичния спектакъл „Малките пазители на традициите“. Заедно с тях на сцената в зала „Орфей“ в парк „Македония“ своя талант представят и изпълнителите от Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Пиринска китка“ към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и ученици от Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Спектакълът е организиран от Община Благоевград, а идеята за една по-различна годишна общинска „Програма на детето 2026“ е на зам.-кмета Боряна Шалявска.

Началото на тържеството е поставено с химна на Република България, изпълнен от всички деца в залата. А в поздрава си към малките таланти и техните ръководители зам.-кметът Боряна Шалявска казва:

„Мили малки пазители на традициите, познавайте своята история и помнете, че свободата не е просто дума. Това е завет, който трябва да пазим и пренасяме с обич“.

В програмата на спектакъла оживяват патриотични стихове, обичани български песни и вдъхновени от родния фолклор танцови съчетания, изпълнени от малките дарования.

На сцената например заедно излизат децата от 3. ДГ „Детелини“ и ученици от Националната хуманитарна гимназия, като учениците изпълняват песен, а малчуганите допълват общата изява с подготвен специално за случая танц. А кулминацията на празника е изпълнението на песента „Пиринска младост“ от народния хор на Националната хуманитарна гимназия, подета с аплодисменти от публиката.

В рамките на инициативата всяка детска градина подготвя различен символ, като например възпитаниците на 1. ДГ „Ведрица“ създават макет на Паметника на Шипка, тези от 2. ДГ „Св. Богородица“ – български знаменца, децата от 3. ДГ „Детелини“ – рисунки на български природни забележителности, от 4. ДГ „Роса“ – букви на кирилицата, изработени от различен материал, а от 10. ДГ „Първи юни“ – голямо трибагрено дърво с отпечатъци на ръце. Творбите, измайсторени от сръчните детски ръце – макети, рисунки, апликации и колажи, са представени в изложбата „България в нашите ръце“, експонирана от 27 февруари до 6 март във фоайето на Община Благоевград.