Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания, съобщиха от Пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

От 14 януари до 20 януари включително на територията на областта присъственият учебен процес във всички училища се преустановява.

Спира се и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата.

В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.

Предложението на директора на РЗИ – Варна, е обсъдено на проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и е съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

Основание за решението е регистрираното увеличение на заболелите във Варна през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики.

Общата регистрирана в областта заболеваемост е 239,38 на 10 000 души население.

Преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Временно се преустановяват и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

От Министерството на здравеопазването припомнят, че при повишаване на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.