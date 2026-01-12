С въвеждането на практическо обучение чрез иновативни методи на преподаване и съвременни технологии STEM образованието навлиза в училищата на община Чирпан. Реновира се спортната база и се модернизират сградите, въвеждат се мерки за енергийна ефикасност. В общината се изпълняват 8 проекта за изграждане на училищна STEM среда на обща стойност малко над 828 хил. евро, като пет от тях са в Чирпан. С напредъка на част от проектите се запозна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, съобщава Пресцентърът на МОН.

В Професионалната гимназия по селско стопанство бъдещите растениевъди и техници вече правят експерименти и разкриват природните закони в нов STEM център.

128 968 евро от Плана за възстановяване и устойчивост са инвестирани в модерно оборудване на кабинети по биология, химия и растениевъдство, в лаборатории по физика, електротехника, мехатроника и за изследване на почвата, растенията и качеството на храните. В тях учениците чрез практически опити се учат на растениевъдство, растителна защита, електротехника, автоматизация и други науки.

394 ученици се обучават в търсени и важни за икономиката специалности, сред които „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, „Техник по транспортна техника“, „Растителна защита“ и др. Създадени са нови кабинети и работилници по електротехника, трактори и автомобили, селскостопански машини и металообработване.

Учебните работилници и лаборатории дават възможност за усвояване на практически умения и компетенции, а автомобилният и машинно-тракторен парк разполага с техника от ново поколение.

Част от базата на гимназията са и обновен физкултурен салон и нова спортна площадка по футбол с изкуствена настилка, финансирана със 150 602 лева по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. на МОН.

Министър Красимир Вълчев поздрави директора Даниела Ангелова и приветства екипа ѝ за резултатите, които постигат. Той благодари на кмета на Чирпан Ивайло Карачолов за подкрепата, която Общината оказва на образователните институции.

„Община Чирпан беше най-активна в изготвянето на проекти за ремонт и строежи на физкултурни салони и площадки и на всички я давахме за пример, когато Програмата на МОН започна“, каза министър Вълчев.

Той посети и Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, където приключва изграждането на STEM център за 185 905 евро, който ще е част от съвременната образователна среда. Центърът е в направления „Дизайн и 3D прототипиране“, „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Роботика и киберфизични системи“.

Учебното пространство в частта „Природни науки“ се състои от практически лаборатории с необходимото оборудване – химически реактиви, лабораторни съдове, комплект по биология, цифров микроскоп, табла и комплекти по физика и астропланетариум.

В СУ „П. К. Яворов“ се обучават 793 деца и ученици, с които работят 83 учители. Директорът Трифон Йорданов подчерта, че залагат на профилираното обучение в три важни направления – математически/софтуерни и хардуерни науки, природни науки и хуманитарен/предприемачески профил.

С 22 868 лева по Програмата на МОН за осигуряване на съвременна образователна среда е изграден кабинет по география. Тук също имат добра спортна инфраструктура – два физкултурни салона и спортни площадки за волейбол, баскетбол, футбол, народна топка и лекоатлетическа писта.

Училището инвестира собствени средства в закупуването на климатици, компютърна техника, както и в нов котел на парна инсталация.

Модерна STEM среда отвори врати и в ОУ „Васил Левски“ в Чирпан след успешно инвестирани 129 101 евро от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министър Вълчев, кметът Карачолов и директорът Киро Пенев прерязаха лентата на новото пространство. В него чрез новите технологии и практическо обучение имат амбицията да променят стандартните образователни модели, като въведат учениците в нова среда, която ще развие креативно мислене и ще повиши мотивацията за развитие на нови знания и умения в направления „Природни науки“ и „Математика и информатика“.

Министър Вълчев поздрави екипа, като подчерта, че обучението чрез интегрирани учебни предмети ще позволи на учениците да видят как знанията и уменията се прилагат на практика, а също – ще повиши мотивацията им за учене и техните резултати.

Ученици от различни класове правиха демонстрации и споделяха мечтите си за научни открития. В училището се обучават 232 ученици, с които работят 34 учители.

Образователната институция постоянно обновява материалната си база. Тя разполага с два физкултурни салона и 4 спортни площадки – за футбол, за народна топка, за баскетбол и за волейбол. По Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища на МОН са спечелили над 92 000 евро за тяхното изграждане и реконструкция.

Училището работи по национални програми на МОН, както и по проекти с европейско финансиране, сред които в момента са „Успех за теб“ и „Силен старт“.

Два мащабни проекта за обновяване и модернизиране се осъществяват в момента в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в общината.

С 864 374 евро по процедура „Модернизация на образователната среда“ от Националния план за възстановяване се извършва основен ремонт на сградата и се закупува изцяло ново обзавеждане. Изградена е и фотоволтаична система за постигане на енергийна ефективност.

Към финала е изграждането на STEM център за 102 886 евро в направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“. Заедно с дисплеи и компютри учениците ще се обучават чрез използването на модели на биещо сърце, мозък, човешко ухо, мускулни системи и др.

В училището се обучават 391 деца, като с тях работят 36 педагогически специалисти. Акцент в работата и тук е практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности, периодично обновяване на материалната и технологичната база на училището.