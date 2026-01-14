Шест нови професии да се включат в Списъка на защитените от държавата професии за учебните години 2026/2027 и 2027/2028 г., а още една да се добави в Списъка с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на актуализираните списъци. Новите списъци ще се прилагат за следващите две учебни години за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

В проекта на Списък на защитените от държавата професии се предлага да се включат професиите

„Приложни изкуства (художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан и иконопис)“ от ПН „Приложни изкуства“, „Железопътна техника – енергоснабдяване“ от ПН „Транспортни средства“, „Пчеларство“ от ПН „Растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство“, „Планински водач“ от ПН „Пътувания, туризъм и свободно време“, „Ръководител движение“ от ПН „Транспортни услуги“, и „Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“, от ПН „Хранителни технологии“.

В проекта на Списък с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се добавя

професия „Електроенергетика“ от ПН „Електротехника и енергетика“. От него отпадат професиите „Производство на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“ и „Пчеларство“ поради включването им сред защитените професии.

В мотивите към предложения проект се отбелязва, че обучението на квалифицирани кадри по тези професии е от съществено значение за националната икономика и ще гарантира ефективност, безопасност и екологичен ефект. А с предоставянето на допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени професии и по професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се осигуряват оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение по тези специалности, стимулира се обучението по тях и се преодолява дефицитът от подготвени кадри за специалности.

Актуализираните проекти на списъци са изготвени, като е приложена Сравнителната таблица за съответствие на професиите и степените на професионална квалификация, утвърдена през декември 2024 г. със заповед на министъра на образованието и науката, спрямо предходните Списъци на защитените от държавата специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2025/2026 г.

Съгласно измененията в Закона за професионалното образование и обучение от 2024 г. „професията“ е структурен елемент на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, а специалностите отпадат.

Проектите за актуализация на двата списъка са изготвени от междуведомствена комисия, съставена от представители на МОН и Министерството на труда и социалната политика след обсъждане с Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и организациите на работодателите. И се внасят за приемане в Министерския съвет от просветния министър.

По данни на НСИ, актуални към 20 май 2025 г.,

общият брой учащи в професионалните училища през учебната 2024/2025 г. е 169 390.

Преподавателският персонал в професионалните училища и колежи за учебната 2024/2025 г. е 12 978, в т.ч. учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост, се посочва в частичната предварителна оценка на въздействието към проекта на ПМС.

Отбелязва се още, че с оглед широкопрофилните професии от новия Списък на професиите за професионално образование и обучение и отпадането на специалностите, при извършения преглед и актуализация броят на професиите в двата списъка е значително редуциран – от 58 защитени специалности от професии за учебната 2025/2026 г. в предложения проект на актуализиран Списък на защитените професии са включени 28 професии. В Списъка със специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда за 2025/2026 учебна година са включени 88 специалности от професии, а в предложения проект на актуализиран Списък за учебните години 2026/2027 и 2027/2028 г. са включени 47 професии.