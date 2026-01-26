24 начални учители от Пловдив и региона участваха в майсторския клас „Изкуствен интелект в подкрепа на четивната грамотност и критическото мислене в обучението по природни науки (родинознание, човекът и природата, математика) в начален етап“, съобщават от пресцентърът на МОН.

Те обменяха идеи и опит в създаване и използване на интерактивни учебни ресурси.

„За нас майсторският клас е много ценен, тъй като тук директно обменяме идеи и коментираме формално и неформално“, каза ръководителят му Ана Вълчева – заместник-директор по учебната дейност в Средно училище „Христо Г. Данов“ в Пловдив. Научен ръководител беше доц. д-р Венета Табакова-Комсалова от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

